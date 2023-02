Ingolstadt

vor 18 Min.

Der Stadtrat sagt Nein: Keine verkaufsoffenen Sonn- und Feiertage mehr in Ingolstadt

Der 3. Oktober war in Ingolstadt der einzige Feiertag, an dem die Geschäfte in der Innenstadt öffnen durften. Doch der Stadtrat hat jetzt einer Verlängerung für die kommenden Jahre nicht zugestimmt.

Plus Seit einigen Jahren hatten die Geschäfte in der Ingolstädter Innenstadt am Tag der Deutschen Einheit geöffnet. Doch damit ist heuer Schluss.

Von Luzia Grasser Artikel anhören Shape

Am 3. Oktober war die Ingolstädter Innenstadt in den vergangenen Jahren voll wie an nur wenigen Tagen. Seit 2015 war der Tag der Deutschen Einheit verkaufsoffen. In der Fußgängerzone drängten sich die Menschen, die Einzelhändler freuten sich über gute Umsätze. Doch damit ist nun Schluss. Der Stadtrat hat sich in seiner Sitzung am Dienstag dagegen ausgesprochen, dass dieser Feiertag in Ingolstadt weiterhin zum Einkaufen genutzt werden kann. Nur 22 der 47 anwesenden Stadträtinnen und Stadträte haben für eine Beibehaltung des verkaufsoffenen Feiertags gestimmt. Und auch weitere verkaufsoffene Sonntage wurden abgelehnt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen