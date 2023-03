Ist ein weiteres Gutachten im Missbrauchsprozess erforderlich?

Woher kommt die posttraumatische Belastungsstörung des Mädchens? Diese Frage steht gerade im Zentrum des Missbrauchsprozesses am Landgericht Ingolstadt.

Erwartungsgemäß haben die Verteidiger im Neuburger Missbrauchsprozess beantragt, ein ergänzendes Gutachten zur Aussagetüchtigkeit des mutmaßlichen Opfers einzuholen. Die vergangene Woche am Ingolstädter Landgericht vernommene Sachverständige war sich sicher, dass die Angaben des heute 17-jährigen Mädchens glaubhaft sind. Demnach hat der Angeklagte, der frühere Lebensgefährte der Mutter, das Mädchen im Alter zwischen elf und zwölf Jahren in einem Ort im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen mehrfach missbraucht.

Verhandlung am Landgericht Ingolstadt: Woher kommt die Belastungsstörung?

Später ist bei dem Mädchen eine posttraumatische Belastungsstörung festgestellt worden, an die die Verteidiger am Montag angeknüpft haben. Es gebe "sehr deutliche Hinweise", dass die Belastungsstörung auch andere Ursachen haben könne, heißt es in dem von Anwältin Marion Reisenhofer verlesenen Beweisantrag. Dafür spreche bereits, dass zunächst nur eine "emotionale Störung mit Geschwisterrivalität" bei dem Mädchen diagnostiziert worden ist. Gemeint ist eine Rivalität mit ihrem jüngeren Halbbruder, dem leiblichen Sohn des Angeklagten.

Anwältin Marion Reisenhofer bezeichnete die schulische Situation als "toxisch"

Als Ursache komme auch die damalige schulische Situation des Mädchens in Betracht, die Reisenhofer als "toxisch" bezeichnete. Oder die "desolate Familiensituation": Ihre Mutter habe den Angeklagten "verachtet" und "abfällig" über ihn gesprochen. Man habe ihn loswerden wollen. Außerdem habe das Mädchen Probleme "mit sich selbst" gehabt: So habe sie sich etwa geritzt, was auf eine Borderline-Störung hindeuten könnte. Die posttraumatische Belastungsstörung könnte aber auch Folge einer Falschaussage sein, vermuteten die Verteidiger weiter: Eine solche aufrechtzuerhalten, sei nämlich mit erheblichem Druck verbunden.

Staatsanwalt Sebastian Metz bezeichnete ein Ergänzungsgutachten als "bedeutungslos". Der Vorsitzende Richter Konrad Kliegl kündigte an, das Gericht wolle sich den Antrag "durch den Kopf gehen lassen". Im nächsten Termin in zwei Wochen sollen zwei weitere Zeugen vernommen werden. Das Urteil ist für 17. April geplant.