Mehr Alarme für den gelben Hubschrauber aus Ingolstadt

Die ADAC Luftrettung aus Ingolstadt war 2021 deutlich häufiger mit ihrem Hubschrauber "Christoph 32" im Einsatz. Zurückzuführen ist das auf harte Infektionswellen.

Das zweite Pandemie-Jahr stellte die Besatzungen des Ingolstädter Hubschraubers „Christoph 32“ der gemeinnützigen ADAC Luftrettung vor noch größere Herausforderungen als bisher: 1419 Mal hoben die Besatzungen von ihrem Standort am Klinikum Ingolstadt vergangenes Jahr zu Einsätzen ab. Das entspricht einem deutlichen Plus von 10,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (2020: 1288 Einsätze).

Zurückzuführen ist der merkliche Anstieg darauf, dass der Freistaat besonders hart von den Infektionswellen getroffen wurde, heißt es in der Pressemitteilung des ADAC (Allgemeiner Deutsche Automobil-Club) zur Einsatzbilanz 2021. Dadurch stiegen die Auslastungszahlen des Rettungsdienstes in Bayern generell stark an und auch die ADAC Luftrettung wurde dementsprechend häufiger gerufen.

Deutlich mehr Einsätze für ADAC Hubschrauber aus Ingolstadt

Doch nicht nur das Einsatzplus, sondern auch die hohen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen waren eine große Herausforderung. 1189 Alarme (83,8 Prozent) waren sogenannte „Primäreinsätze“: In diesen Fällen hatte „Christoph 32“ die reine Funktion des Notarztzubringers oder die Besatzung übernahm neben der Behandlung zusätzlich den Transport in die Klinik. 111 Einsätze (7,8 Prozent) waren Sekundärtransporte, bei denen ein Patient von einem Krankenhaus niedriger Versorgungsstufe in ein Spezialklinikum mit erweiterten Therapiemöglichkeiten gebracht wurde. 119 Flüge waren sonstige Einsätze oder es war kein Eingreifen nötig. Ursache Nummer eins waren mit 44 Prozent Verletzungen nach Unfällen, 15 Prozent davon nach Verkehrsunfällen. Dahinter folgen mit 21 Prozent Herz-Kreislauf-Erkrankungen und mit 16 Prozent neurologische Notfälle, wie beispielsweise Schlaganfälle.

Mitte Juli konnten die Ingolstädter Luftretter ein rundes Jubiläum feiern, denn am 10. Juli 1991 hob „Christoph 32“ zu seinem ersten Einsatz ab. Weit über 37.000 Mal leisteten die Besatzungen in den drei Jahrzehnten schnelle Hilfe aus der Luft und optimierten so die notfallmedizinische Versorgung der Bevölkerung im nordwestlichen Oberbayern. Zuvor startete eine SAR-Maschine („Search and Rescue“) vom Bundeswehrstützpunkt Manching aus. Weil „SAR Ingo 51“, so der Funkrufname, jedoch zuerst den Notarzt am Klinikum abholen musste, verstrich wertvolle Zeit. Durch den Wegfall der Zwischenlandung war „Christoph 32“ durchschnittlich acht Minuten schneller beim Patienten als die SAR zuvor.

Corona fordert Ingolstädter ADAC Luftrettung heraus

Weitere Meilensteine in der 30-jährigen Stationsgeschichte waren unter anderem die Eröffnung des Hangargebäudes am 1. Juli 1995, der Erweiterungsbau mit Fertigstellung 2014 sowie im Juli 2015 die Indienststellung eines neuen Hubschraubers vom Typ H135, der die alte BK 117 nach 24 Jahren ablöste. Die großen Vorteile des modernen Airbus Helicopters: deutlich geringere Geräuschemissionen, Fluggeschwindigkeiten bis zu 230 Stundenkilometer sowie ein enormer Zugewinn an Sicherheit für die Besatzungen und Patienten. Anlässlich des Jubiläums besuchte die Bayerische Verkehrsministerin Kerstin Schreyer die Station.

Bundesweit mussten die ADAC Rettungshubschrauber 2021 zu insgesamt 52.234 Notfällen ausrücken. Das sind rund 500 Einsätze mehr im Vergleich zum Vorjahr (plus ein Prozent) und entspricht durchschnittlich 143 Alarmierungen pro Tag. Damit hat sich das Einsatzgeschehen der fliegenden Gelben Engel auch trotz der anhaltenden Pandemie im Deutschlandvergleich auf dem hohen Vor-Corona-Niveau eingependelt. Bei fast jedem zehnten Patienten handelte es sich um Kinder oder Jugendliche.

"Christoph 32" verzeichnet Einsatz-Plus von 10,2 Prozent

Die meisten Einsatzorte lagen in Bayern mit 12.179 (Vorjahr 11.106), hier befinden sich auch die meisten Stationen. Dahinter folgen Rheinland-Pfalz mit 9129 (9328), Nordrhein-Westfalen mit 5509 (5542) und Niedersachsen mit 5313 (5169). Unter den 37 Stationen liegt in der Einsatzstatistik weiterhin Berlin vorne. „Christoph 31“ flog in und um die Hauptstadt zu 2195 Notfällen. Die höchsten Einsatzsteigerungen verzeichneten die acht bayerischen Stationen (insgesamt plus zehn Prozent). (nr)