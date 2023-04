Ingolstadt

18:00 Uhr

Deutlicher Einbruch: Zahl der Bauanträge geht zurück

Plus Der Immobilien-Boom ist erst einmal vorbei. Die Zahl der Bauanträge in Ingolstadt und der Region ist deutlich zurückgegangen.

Von Luzia Grasser

Zu Audi sind's keine zehn Kilometer, auch nicht zum Westpark. In die Innenstadt von Ingolstadt nur etwas weiter. Und doch wohnt man in Lippertshofen recht beschaulich. Der Ortsteil von Gaimersheim liegt im beliebten Speckgürtel rund um die 140.000 Einwohner-Stadt. Und die Immobilienpreise sind entsprechend. Wer sich hier, im südlichen Landkreis Eichstätt, ein Grundstück kaufen möchte, der muss fast genauso viel hinblättern wie in der Stadt Ingolstadt selbst. Schaut man in die bekannten Immobilien-Portale, dann kostet der Quadratmeter Baugrund schon mal 1000 Euro.

Wie ein Schnäppchen muten da die Grundstücke an, die der Markt Gaimersheim aktuell in Lippertshofen verkauft. Hier kostet der Quadratmeter nur rund die Hälfte. Allerdings: Profitieren sollen davon besonders "einkommensschwächere und weniger begüterte Personen", wie es in den Vergaberichtlinien heißt. Konkret bedeutet das: Wenn sich ein kinderloses Paar um ein Baugrundstück in Lippertshofen bewirbt, durfte dessen Jahreseinkommen im Durchschnitt der Jahre 2019 bis 2021 die Grenze von 118.000 Euro nicht überschreiten. Das Vermögen darf höchstens 260.000 Euro betragen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

