Die Angeklagte im Doppelgängerinnen-Mordprozess hat ein dunkles Vorleben

Die Angeklagte Schahraban K. kommt am zweiten Verhandlungstag wieder mit verdecktem Gesicht in den Gerichtssaal des Landgerichts Ingolstadt. Sie wird des Mordes an ihrer "Doppelgängerin" beschuldigt.

Plus Die Beschuldigten im Doppelgängerinnen-Verfahren am Landgericht Ingolstadt müssen Fußfesseln tragen. Wie sich herausstellt, war die Angeklagte schon früher gewalttätig.

Wieder kommt die Angeklagte mit Papierblättern vor dem Gesicht in den Gerichtssaal. Wieder stellen zwei ihrer Verteidiger sich vor sie, solange Kameras erlaubt sind. Die schwarzen Roben, die die Anwälte tragen, bilden eine undurchsichtige Wand, hinter der die schlanke, 1,64 Meter kleine Frau fast vollständig verschwindet. Schutzbedürftig lässt sie das wirken. Sie, die im Internet gezielt nach einer Frau gesucht haben soll, die ihr zum Verwechseln ähnlich sieht, um diese später gemeinsam mit einem Komplizen heimtückisch zu ermorden, damit sie selbst ein neues Leben beginnen kann.

Doppelgängerinnen-Mordprozess: Verteidiger hatten zwei Anträge gestellt

Es ist Tag zwei im sogenannten Doppelgängerinnen-Verfahren am Landgericht Ingolstadt: Die Strafkammer wird ihre Entscheidung zu zwei Anträgen verkünden, die die Verteidiger der 24-jährigen Angeklagten am ersten Tag gestellt haben. Der eine Antrag lautet, das Verfahren auszusetzen, weil sowohl den Verteidigern als auch der Angeklagten selbst zahlreiche Akten zu spät zur Verfügung gestellt worden seien. Dies verletze das Recht auf ein faires Verfahren, so die Anwälte, von denen die Angeklagte gleich vier hat.

