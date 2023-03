Die Bahnhofsmission Ingolstadt wird zu klein

2022 suchten mehr Menschen die Bahnhofsmission in Ingolstadt auf als zuvor. Sie stößt an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Heuer wird sie 75 Jahre alt.

Über 6100 Menschen hat die Ingolstädter Bahnhofsmission im vergangenen Jahr unterstützt, dabei wurden knapp 10.800 Hilfen geleistet. Dies geht aus dem Jahresbericht 2022 der ökumenischen Einrichtung hervor, deren Träger die Caritas-Kreisstelle und das Diakonische Werk Ingolstadt sind. Laut Bericht war rund ein Drittel der Gäste unter 28 Jahre alt und etwa ein Fünftel über 65 Jahre. Fast ein Viertel waren keine Reisenden der Bahn. „Vielmehr werden wir auch von in Ingolstadt wohnenden Bürgern aufgesucht, die bei uns entlastende Hilfen in Anspruch nehmen“, heißt es in dem Jahresbericht.

Mehr Menschen brauchen Lebensmittel von der Bahnhofsmission Ingolstadt

Deutlich zugenommen hat im Vergleich zu den Vorjahren der Bedarf, sich in der Bahnhofsmission aufzuhalten und mit Brotzeiten und Getränken versorgt zu werden. Das waren rund 900 Personen. Diese Entwicklung sehen die Verantwortlichen der Einrichtung mit Sorge: „Zum einen sind dies armutsbezogene Hilfen, die bedenklich in der Zunahme sind. Zum anderen steigt der finanzielle Aufwand der Bahnhofsmission deutlich.“ Die Zunahme von materiellen Hilfen wie Bekleidung und Masken sei sehr oft mit der Sorge um die eigene materielle Existenz und der Nachfrage nach Unterstützung verbunden, heißt es im Bericht weiter. Viele Gäste vermittelten die Mitarbeitenden der Bahnhofsmission daher an die Fachberatungsstellen von Caritas und Diakonie weiter. Knapp 1200 Menschen, die 2022 die Einrichtung aufsuchten, hatten laut Bericht einen Migrationshintergrund, mehr als 800 soziale oder finanzielle Schwierigkeiten und über 220 eine Behinderung. Bei vielen Gästen waren die Mitarbeitenden eine erste Anlaufstelle für Gespräche.

Anfang März 2022 kamen die ersten ukrainischen Flüchtlinge am Hauptbahnhof Ingolstadt an. Die Einrichtung öffnete sechs Wochen lang durchgehend von 9 bis 17 Uhr, ohne Pause und auch an den Wochenenden. Die Mitarbeitenden führten die ankommenden geflüchteten Menschen in die Registrierungsstation im Bahnhofsgebäude und anschließend in zwei Notaufnahmeeinrichtungen in Bahnhofsnähe. „Dieser spontane, selbstlose Einsatz zeigte, welch hohen Stellenwert die Bahnhofsmission Ingolstadt im sozialen Gefüge der Stadt hat“, wird im Jahresbericht gefolgert.

Bahnhofsmission Ingolstadt steht an der Grenze ihrer Belastbarkeit

Nach den Einschränkungen durch die Coronapandemie freuten sich die Verantwortlichen, dass die Mobile Reisebegleitung wieder Zuspruch fand, ist im Bericht zu lesen. Dabei begleiten Ehrenamtliche Reisende auf ihrem Weg im Zug. Erneut wurde im vergangenen Sommer ein ökumenischer Gottesdienst direkt am Gleis gefeiert, an dem auch Reisende teilnahmen.

Die Verantwortlichen der Bahnhofsmission bedauern laut Bericht, dass die Einrichtung mit ihrem kleinen Zimmer räumlich „an der Grenze der Belastbarkeit“ stehe. Die Hoffnung auf den Umbau des Bahnhofes und damit eine Vergrößerung der Bahnhofsmission sei erst einmal in die Ferne gerückt, weil das Projekt auf unbestimmte Zeit verschoben worden sei. Dessen ungeachtet will die Bahnhofsmission Ingolstadt - einer Ankündigung im Jahresbericht zufolge - mit einer Veranstaltung im Oktober dieses Jahres ihr 75-jähriges Bestehen feiern.

Die Bahnhofsmission ist von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Derzeit sind dort zwei hauptamtliche Mitarbeitende mit jeweils sechs Wochenstunden und 14 Ehrenamtliche tätig. (AZ)