Elf Tipps: Diese Ingolstädter Sehenswürdigkeiten sind besonders beliebt

Vor fast 800 Jahren wurde Ingolstadt das Stadtrecht verliehen. Diese lange Geschichte lässt sich im Stadtbild erkennen und lockt Touristen mit Historie, aber auch mit Shopping oder der Präsenz des Audi-Konzerns. Wir haben uns gefragt, welche Sehenswürdigkeiten bei Touristinnen und Touristen am beliebtesten sind und die Ergebnisse anhand von Bewertungen bei Tripadvisor zusammengefasst.

Moritzkirche

Den Start macht die Moritzkirche, denn sie ist die älteste Sehenswürdigkeit der Stadt. Diese gotische Basilika wurde bereits im Jahr 1234 erbaut, doch die ältesten Bestandteile gehen auf das 9. Jahrhundert zurück. 1328 stellte die Kirche die erste Schule in Ingolstadt, eine Pfarrschule und leitete so den Beginn des Schulwesens ein.

Adresse: Moritzstraße 2, 85049 Ingolstadt

Eintritt: kostenlos

Die Moritzkirche ragt über die Altstadt von Ingolstadt. Foto: Armin Weigel, dpa

Pfeifturm

Neben der Kirche und nicht mit dem Kirchturm zu verwechseln, befindet sich der Pfeifturm. Dieser Turm ist 63 Meter hoch und diente bis ins Jahr 1938 als städtischer Wachturm. Er hat seinen Namen von der Tatsache, dass jemand oben wohnte und pfiff, um Menschen bei Bränden oder Gefahr zu warnen. Touristen so wie Ingolstädter können die 201 Stufen des Turms erklingen, um eine Aussicht über die Stadt zu bekommen.

Adresse: Moritzstraße 2, 85049 Ingolstadt

Eintritt: 8 Euro standard, 6 Euro ermäßigt

Altes Rathaus

In der Nähe des Pfeifturms liegt eine weitere beliebte Sehenswürdigkeit, das alte Rathaus. Es existiert seit dem 14. Jahrhundert und bestand ursprünglich aus vier Gebäuden. Im Jahr 1882 wurde es im Stil der Neurenaissance umgestaltet und zu einem Gebäude zusammengefasst. Obwohl es in Ingolstadt ein neues Rathaus gibt, ist das alte nach wie vor in Betrieb und der Sitz des Oberbürgermeisters, diversen Verwaltungsstellen und der Touristeninformation.

Adresse: Rathausplatz 2, 85049 Ingolstadt

Eintritt: Kostenlos

Das alte Rathaus von Ingolstadt ist der Sitz des Oberbürgermeisters. Foto: Armin Weigel, dpa

Das Kreuztor

Im Westen der Stadt findet man das Wahrzeichen von Ingolstadt: Das Kreuztor. Dieses Backsteintor wurde im Jahr 1385 als Teil der zweiten Stadtmauer errichtet und ist das einzige noch erhaltene Stadttor. Von Besucherinnen und Besuchern als imposant beschrieben, wird es nachts beleuchtet und bietet für Touristinnen und Touristen ein gutes Fotomotiv zu jeder Tageszeit.

Adresse: Kreuzstraße, 85049 Ingolstadt

Eintritt: kostenlos

Münster Zur Schönen Unserer Lieben Frau

Vom Kreuztor aus kann man das Liebfrauenmünster sehen. Die hundert Jahre andauernde Bauzeit fand vor exakt 500 Jahren, im Jahr 1525, ein Ende. Dennoch gilt das Münster als unvollendet, da die beiden Türme mit jeweils 69 und 62 Metern nicht so hoch sind wie geplant.

Adresse: Kreuzstraße 1, 85049 Ingolstadt

Eintritt: grundsätzlich kostenlos, außer bei Konzerten

Asamkirche Maria de Victoria

Eine deutlich kleinere, aber mindestens genauso beliebte Kirche ist die Asamkirche Maria de Victoria. Sie wurde im Jahr 1736 fertiggestellt und 1807 zur Kirche erhoben. Sie überzeugt Touristinnen und Touristen mit einem beeindruckenden Innensaal, geprägt von einem 490 Quadratmeter großen Deckengemälde, das Maria als Königin des Himmels zeigt.

Adresse: Neubaustraße 11/2, 85049 Ingolstadt

Eintritt: kostenlos

Medizinhistorisches Museum Ingolstadt

Die Alte Anatomie, ein schlossähnliches barockes Bauwerk, das bis 1800 als medizinische Fakultät der Universität Ingolstadt diente, wäre eine Sehenswürdigkeit für sich. In diesem Gebäude befindet sich allerdings noch das deutsche Medizinhistorische Museum mit einer Dauerausstellung zur Geschichte europäischer Medizin. Die Ausstellungsstücke gehen bis zu 2000 Jahre zurück. Im Anatomiegarten kann man außerdem den Arzneipflanzengarten besuchen, um mehr über Heilpflanzen zu erfahren.

Adresse: Anatomiestraße 18-20, 85049 Ingolstadt

Eintritt: 6 Euro Standard, 4 Euro ermäßigt

Website: dmm-ingolstadt.de

Bayrisches Armeemuseum

Touristinnen und Touristen erfreuten sich auch am Bayrischen Armeemuseum. Das Militärhistorische Museum zeigt die Geschichte vom Spätmittelalter bis in die Gegenwart und ist in der ganzen Stadt verteilt. Neben dem Armeemuseum gibt es noch das Polizeimuseum und das Museum des Ersten Weltkriegs beim Klenzepark.

Adresse: Paradepl. 4, 85049 Ingolstadt

Eintritt: 5 Euro

Polizeimuseum: Paradepl. 4, 85049 Ingolstadt

Eintritt: 4 Euro

Museum des Ersten Weltkriegs: Regimentstraße 2, 85051 Ingolstadt

Eintritt: 3,50 Euro

Website: armeemuseum.de

Das Bayerische Armeemuseum im Neuen Schloss in Ingolstadt bietet interessante militärhistorische Erkenntnisse. Foto: Armin Weigel, dpa

Klenzepark

Der Klenzepark ist nicht nur bei Touristen, sondern auch bei Menschen aus Ingolstadt sehr beliebt. Was früher eine industrielle Ladefläche war, wurde im Zuge der Landesgartenschau 1992 zu einem Park umfunktioniert und nach dem königlichen Hofarchitekten Leo von Klenze benannt. Hier finden sich Spielplätze, ein Rosengarten und viel Natur, um dem Trubel der Altstadt kurz zu entfliehen.

Adresse: Brückenkopf 4, 85051 Ingolstadt

Eintritt: kostenlos

Ein Radler fährt im Klenzepark in Ingolstadt hinter einer blühenden Zierkirsche entlang. Foto: Armin Weigel, dpa

Audi Forum

Audi hat bekanntlich seinen Hauptsitz in Ingolstadt, was viele Menschen nach Ingolstadt lockt. Hier kann man nicht nur seinen Neuwagen abholen, sondern auch eine Führung durch die Produktionsstätte erhalten, im Edelrestaurant Avus essen gehen oder im Audi Museum etwas über die Geschichte des Konzerns oder die Modelle über die Zeit lernen.

Adresse: Auto-Union-Straße 2, 85057 Ingolstadt

Eintritt: Audi Museum 5 Euro, Produktionsstätte 9 Euro, Audi R8 Sonderausstellung 10 Euro

Website: audidefuehrungen2.regiondo.de

Das Audi Forum lockt Touristen unter anderem mit der Geschichte von Audi und einer Werksführung. Foto: Daniel Löb, dpa

Ingolstadt Village

Der absolute Tourismusmagnet ist allerdings das Ingolstadt Village. Außerhalb der Stadt, direkt an der A9, steht seit 2005 das Outlet-Center, bei der über hundert verschiedene Designerläden ihre Waren zu reduzierten Preisen zum Verkauf anbieten. Unter freien Himmel umgeben von Gebäuden inspiriert von Textilfabriken und Jugendstilgebäuden aus dem 20. Jahrhundert, können Touristinnen und Touristen mit bayrischem Flair shoppen gehen.

Adresse: Otto-Hahn-Straße 1, 85055 Ingolstadt

Eintritt: kostenlos

Website: thebicestercollection.com/ingolstadt-village

Im Ingolstadt können Kunden auf mehr als 10.000 Quadratmetern Fläche Markenkleidung zu reduzierten Preisen kaufen. Foto: Andreas Gebert, dpa