Was sind die besten Bars in Ingolstadt?

„Nur ein Bier“ - das sind Worte, die oft im Laufe des Abends in Vergessenheit geraten. Wo man nach so einem Satz landet oder was man letztendlich in einer Bar oder Kneipe sucht, ist subjektiv, denn Angebot, Preis und Atmosphäre unterscheiden sich stark. Welche Bars in Ingolstadt zu den beliebtesten gehören, haben wir hier auf Basis von Bewertungen auf Google zusammengetragen.

Übrigens: Am 25.10.2025 finden in Ingolstadt die Berliner Nächte statt, bei der man einmalig zehn Euro bezahlen kann und in teilnehmenden Locations kostenlos feiern kann. Mehr Infos gibt es auf dem Instagram Account der Berliner Nächte.

Flyts Bar

Flyts ist ein optimaler Ort für Liebhaber von Gin und Whiskey. Hier findet man jeweils um die 80 Sorten. Unentschlossene brauchen sich keine Sorge zu machen, denn das Beratungsangebot wird in den Rezensionen hoch angepriesen und man kann einen sogenannten „Flyt“ erstellen, bei dem man drei verschiedene Sorten Gin, Whiskey oder Wein zu kleinen Probiermengen erhält. Außerdem bietet die Bar regelmäßige Tastingveranstaltungen in einem Raum abseits des Trubels an. Auch bekannte Cocktails wie Mojito oder Cuba Libre mit unterschiedlichen Rumsorten, aber auch Besonderheiten, wie ein Mango Mezcal Mule, stehen auf der Karte. Am Mittwoch und Donnerstag bietet Flyts Bar zwei Spritz für zehn Euro an, die man auch auf der Terrasse genießen kann. Ein überschaubares Essensmenü unter anderem mit Flammkuchen, Chili sin Carne oder Antipasti tragen zu einer Gesamtwertung von 4,7 Sternen auf Google bei.

Adresse: Griesmühlstr. 2, 85049 Ingolstadt

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Donnerstag 17 Uhr bis 0 Uhr, Freitag bis Samstag 17 bis 2 Uhr

Webseite: www.flytsbar.de

Rosengasse 2

Die von Besuchern als „urige Kultkneipe“ und als „Institution in Ingolstadt“ beschriebene Rosengasse sorgt hinter einem unscheinbaren Eingang seit 13 Jahren für ein buntes Kulturprogramm. Verschiedene Liveauftritte von Krautrockbands über Indie Pop aus Italien und Modern-Jazz oder DJ-Sets sollen eine entspannte Atmosphäre bieten, die mit einer Gesamtwertung von 4,7 Sternen auf Google belohnt wird. Jeden Mittwoch gibt es ein neues Gericht, auch mit veganer Option. Das gelobte Preis-Leistungs-Verhältnis spiegelt sich in einem Bierpreis von 3,90 Euro wider.

Adresse: Große Rosengasse 2, 85049 Ingolstadt

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 17 Uhr bis 0 Uhr, Freitag bis Samstag 17 Uhr bis 2 Uhr

Webseite: www.instagram.com/rosengasse2

La Fiesta

Direkt am Kreuztor befindet sich die Shishabar La Fiesta, die am Wochenende zu einem Nachtclub wird, wo bis fünf Uhr gefeiert werden kann. Kundinnen und Kunden preisen das besonders freundliche und zuvorkommende Personal an und können im „La Fiesta Garden“ Cocktails, Pinsa und eine Shisha genießen oder am Wochenende im Club mit DJ ausgelassen feiern. Diese Kombination und die überschaubaren Shishapreise ergeben beim Publikum eine Gesamtwertung von 4,8 Sternen auf Google.

Adresse: Oberer Graben 1, 85049 Ingolstadt

Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag 17 Uhr bis 0 Uhr, Freitag bis Samstag 17 Uhr bis 5 Uhr

Webseite: lafiesta-ingolstadt.de

ZWØLF by Yankee&Kraut

Bei ZWØLF ist der Name Programm: In dieser Craftbier Bar kann man zwölf unterschiedliche Biere vom Fass trinken, von denen der Großteil laut Eigenangabe in der eigenen Brauerei Yankee&Kraut in Ingolstadt gebraut wird. Die Auswahl ist groß und reicht von Craftbier bis zum bayrischen Hellen. Neben einer sich regelmäßig ändernden Karte von Craftbieren gibt es hier auch Pizza, Pinsa und Steak für den Hunger. Das Bierangebot wird ergänzt durch ein alle zwei Wochen stattfindendes Pubquiz, bei der regelmäßig teilnehmende Teams auch die Jahreswertung gewinnen können. Das Angebot zeigt sich in der Gesamtwertung von 4,8 Sternen auf Google.

Adresse: Kreuzstr. 6, 85049 Ingolstadt

Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag 17 Uhr bis 0 Uhr, Freitag bis Samstag 16 Uhr bis 2 Uhr

Webseite: zwoelf-bar.de

Flo Cocktailbar

Wie der Name schon verrät, wird diese Bar von Flo betrieben, der die Cocktails selbst mischt und Kunden berät. Viele der angebotenen Cocktails sind seine Eigenkreationen mit teils selbst hergestellten Zutaten. Man kann Cocktail Menüs, den Drink der Woche, eine Auswahl wechselnder Cocktails, aber auch klassische Cocktails wie Mojito oder Espresso Martini bestellen. Das Publikum findet die etwas höheren Preise durch die Qualität der Cocktails und die Gastfreundschaft und Expertise des Personals gerechtfertigt und vergibt eine Gesamtwertung von 4,8 Sternen auf Google. In dieser Cocktailbar kann man zwar kein Essen, aber auch Kaffee und ausgewählte Zigarren bestellen.

Adresse: Dollstr. 7, 85049 Ingolstadt

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Donnerstag 18 Uhr bis 0 Uhr, Freitag bis Samstag 17 Uhr bis 1 Uhr

Webseite: flo-cocktailbar.de