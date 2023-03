Die Eintrittspreise für die Ingolstädter Bäder werden teurer

Wegen gestiegener Energie- und Personalkosten werden die Preise in den städtischen Bädern erhöht.

Die Preise in den Ingolstädter Bädern und Saunen werden ab 1. April teurer. Das teilt die Stadt Ingolstadt mit. Als Hauptgrund gibt die Stadt gestiegene Personal- und Energiekosten an. So seien seit der letzten Preiserhöhung im April vergangenen Jahres die Personalkosten um zwei Prozent gestiegen, eine weitere Tariferhöhung wird erwartet. Beim Gas sind die Kosten nach Angaben der Stadt um 300 Prozent gestiegen, bei der Fernwärme um 60 Prozent und beim Strom um 56 Prozent. "Mit den neuen Preisen soll eine teilweise Weitergabe der Kostensteigerungen erfolgen", heißt es in einer Mitteilung.

Der Eintritt für das Ingolstädter Sportbad kostet jetzt 5,50 Euro

Konkret sieht das so aus: Erwachsene zahlen im Sportbad künftig 5,50 Euro statt fünf Euro. Im Hallenbad Südwest und im Freibad steigt der Preis von 4,60 Euro auf fünf Euro. Die Einzelkarte für die Sauna kostet jetzt 15,50 Euro, das sind 1,60 Euro mehr. Weitere Infos gibt es unter www.sw-i.de/freizeit.