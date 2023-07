Die ersten Mieter ziehen ins höchste Hochhaus der Stadt

In Ingolstadt ist eine ganz besondere Wohnanlage gebaut worden. Dort sollen sich nur nur Menschen, sondern auch Insekten und Igel wohlfühlen.

Stolze 18 Stockwerke hat das Wohngebäude an der Stargarder Straße, vis-a-vis der Donautherme, und damit ist es das höchste Gebäude in Ingolstadt. Einen Steinwurf von der Saturn-Arena und von der Donau entfernt, sind dort 161 öffentlich geförderte Wohneinheiten entstanden, die auch für Einkommensschwache bezahlbar sind. Am Montag hat Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Scharpf zusammen mit dem bayerischen Bauminister Christian Bernreiter symbolisch die Schlüssel an die ersten Mieter übergeben.

Die beiden neuen Hochhäuser in Ingolstadt haben 18 und zwölf Stockwerke

Weithin sichtbar ist der Gebäudekomplex nicht nur wegen seiner herausragenden Höhe – die beiden höheren Gebäude haben zwölf und 18 Stockwerke. Das Projekt selbst rage in Bayern als Pilotprojekt weit über andere Wohnungsbauprojekte hinaus, betonte Christian Bernreiter: „Ein echtes Leuchtturmprojekt für den Freistaat.“

Zwei Häuser der neuen Wohnanlage der GWG an der Stagader Straße sind Hochhäuser. Foto: Gemeinnützige/Architekturbüro Diezinger

Mit knapp 30 Millionen Euro und damit mit rund 55 Prozent der Kosten wurden die vier Wohnblöcke der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft Ingolstadt, kurz GWG, vom Freistaat im Rahmen des Projektes „Experimentelles Bauen“ bezuschusst. Insgesamt kostete das Projekt 47 Millionen Euro. Wichtige Ziele seien gewesen, den verfügbaren Grund so effizient und nachhaltig wie möglich zu nutzen. Aus diesem Grund wurde auch weit in die Höhe gebaut.

Ingolstadt ist in den vergangenen 25 Jahren um 44.000 Menschen gewachsen

Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Scharpf unterstrich, wie sehr Ingolstadt neuen und vor allem bezahlbaren Wohnraum benötigt: „In den vergangenen 25 Jahren hatte Ingolstadt einen Bevölkerungszuwachs von 44.000 Menschen.“ Alleine im vergangenen Jahr habe man 3000 Neubürger begrüßen können.

Gleich zwei Kuchen in Schlüsselform und dazu das traditionelle Brot und Salz erhielt Familie Sensoy bei der symbolischen Schlüsselübergabe (von links): Bürgermeisterin Dorothea Deneke-Stoll mit Brot und Salz, GWG-Geschäftsführer Alexander Bendzko, Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Scharpf mit dem Schlüsselkuchen samt Stadtwappen und der bayerische Bauminister Christian Bernreiter mit einem zweiten Kuchen zusammen mit der vierköpfigen Familie Sensoy, die demnächst in eine Wohnung an der Stargarder Straße einzieht. Foto: Manfred Dittenhofer

Aber dafür müsse Wohnraum und natürlich auch die notwendige soziale Infrastruktur wie Schulen und Kindergärten geschaffen werden. Auf dem Gelände der Neubauten werden daher auch eine Kindertagesstätte und ein Gemeinschaftsraum entstehen. Und auch ein freier Raum zum Verweilen, wie Bürgermeisterin Dorothea Deneke-Stoll hervorhob, die als Aufsichtsratsvorsitzende der GWG die geplanten Blühwiesen und Grünanlagen beschrieb, in denen sich nicht nur die Menschen, sondern auch Sperling, Igel, Schmetterlinge und alle Insekten wohlfühlen sollen: „Die GWG ist ein Vorbild, was die ökologische Nachhaltigkeit betrifft.“ 200 unterschiedliche Pflanzen sollen den Insekten helfen und ein Mikroklima schaffen, das für Mensch und Tier lebenswert ist.

Alexander Bendzko, Geschäftsführer der GWG, führte die Gäste bei der Schlüsselübergabe durch die neuen Wohnungen, die zwischen 30 und 160 Quadratmeter Wohnfläche aufweisen. Die Ein- bis Sechs-Zimmer-Wohnungen sind mit barrierefreien Bädern ausgestattet. Christian Scharpf verwies auf einen Trend, der sich gerade umdrehe: „Waren in den letzten Jahren vor allem kleine Wohnungen für Singles gefragt, kommen nun wieder vermehrt Familien mit Kindern, die große Wohnungen suchen.“

Der OB sprach im Anschluss weitere Projekte der GWG an, denn, „diese Wohnungen werden schnell bewohnt sein. Die Liste der Interessenten ist lang.“ Scharpf sagte voraus, dass 2040 in Ingolstadt rund 160.000 Einwohner leben werden.