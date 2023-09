Die Franziskanerkirche wird wieder eröffnet

Nach dem Weggang der Kapuziner stand die Franziskanerkirche in Ingolstadt vor dem Aus. Jetzt hat sie wieder eine Zukunft. Zur Eröffnung kommt der Bischof.

Die Kapuziner haben Anfang dieses Jahres Ingolstadt verlassen, seitdem war die Franziskanerkirche an der Harderstraße geschlossen. Zwischenzeitlich war sogar die Rede davon, dass sie womöglich entweiht werden könnte. Doch jetzt ist die Zukunft der Kirche gesichert.

Gregor Maria Hanke, Bischof von Eichstätt, wird die Franziskanerkirche wiedereröffnen. Foto: Armin Weigel, dpa (Archivbild)

Durch Bemühungen des Freundeskreises, in dem sich auch Horst Seehofer engagiert, konnte die finanzielle Sicherung der Kirche gewährleistet werden.

Der Eichstätter Bischof kommt zur Wiedereröffnung der Franziskanerkirche nach Ingolstadt

Der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke wird die seit Ostern geschlossene Kirche am 3. Oktober wieder eröffnen. Die Feier beginnt um 18 Uhr im Liebfrauenmünster. Von dort geht es weiter mit einer Prozession zur Mariensäule vor der Franziskanerkirche, anschließend beginnt die Feier in der Kirche. Künftig wird sich die Gemeinschaft der Vor-Oratorianer um das kirchliche Leben in der Franziskanerbasilika kümmern. Sie wird dann tagsüber von 9 bis 19 Uhr geöffnet sein. Wie es mit dem benachbarten Kloster weitergeht, ist allerdings noch unklar. Nach Auskunft der Eigentümerin, der Diözese Eichstätt, wird mit verschiedenen Interessenten verhandelt. (AZ)

