Die Frauenfrage mal drei: Ingolstädter Literaturtage öffnen mit brisantem Thema

Plus Bei den Ingolstädter Literaturtagen kommt Fleißer-Preisträgerin Lena Gorelik zur Eröffnung. Im Fokus steht das Bild der Frau - mit ernüchterndem Fazit.

Die Ingolstädter Literaturtage sind eröffnet, die zweiwöchige Veranstaltung findet heuer zum 31. Mal statt. Für Ingolstadts Kulturreferent Gabriel Engert, der einer der Väter dieses Lesefestivals ist, eine der letzten Amtshandlungen vor seinem Ruhestand und damit letzte Gelegenheit, ein leidenschaftliches Plädoyer, nicht nur für die Veranstaltungsreihe, sondern für das Lesen, das Buch, die Literatur an sich zu halten.

Für die Veranstaltung entwickelte man im Kulturamt über die Jahre ein bewährtes Konzept: neben großen Namen und heißen Themen bietet es mit unterschiedlichsten Formaten auch der regionalen Szene und dem Nachwuchs eine Bühne. Eine Besonderheit ist das „Festival im Festival“, ein Veranstaltungsblock, der vom aktuellen Preisträger oder der Preisträgerin des Marieluise-Fleißer-Preises kuratiert und präsentiert wird. In diesem Jahr war es an Lena Gorelik, die den Preis der Stadt im November 2023 erhalten hatte, einen eigenen Akzent zu setzen. Und das tat sie, unterstützt von drei Berufskolleginnen, mit allem Nachdruck. Dabei machte sie die Fleißer, die im gegenwärtigen Gedenkjahr (50. Todestag) durch mehrere Veranstaltungen und die Auftritte früherer Fleißer-Preisträger naturgemäß einen Schwerpunkt der Literaturtage ausmacht, zur Stichwortgeberin des bemerkenswerten Eröffnungsabends.