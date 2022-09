Die Hutschau "Mut zum Hut" steht in den Startlöchern

Zum zweiten Mal findet „Mut zum Hut“ und „schmuck durch Schmuck“ in Ingolstadt statt. Diesmal im Armeemuseum und im Stadttheater, wo wieder eine große Modenschau geplant ist.

Bunte Hüte, außergewöhnlicher Schmuck, eine große Modenschau. Am kommenden Freitag ist es wieder so weit, dann dürfen zahlreiche modebegeisterte Besucherinnen und Besucher ihre schicksten Kopfbedeckungen aus dem Schrank holen und sich mit gleichgesinnten Modefreunden aufmachen zum Armeemuseum in Ingolstadt. Denn dort findet zum zweiten Mal in Folge die Veranstaltung „Mut zum Hut“ gemeinsam mit „schmuck durch Schmuck“ statt.

Zwar wird bereits jetzt über den künftigen Standort von „Mut zum Hut“ 2023 spekuliert, doch zunächst darf an drei Tagen ganz sorgenfrei und ausgelassen in Ingolstadt die Liebe zu Mode und Schmuck gefeiert werden. Schon im vergangenen Jahr fand das Event nicht mehr in Neuburg statt, sondern hatte seine Zelte in Ingolstadt neu aufgeschlagen. Während „Mut zum Hut“ damals auf das Armeemuseum beschränkt war, wird in diesem Jahr auch das Stadttheater mit einbezogen. Grund war der beschränkte Platz in dem Museum, der für die große Modenschau, die im vergangenen Jahr wegen der Coronabeschränkungen nicht umgesetzt werden durfte, nicht ausgereicht hätte.

Vom 23. September bis zum 25. September beziehen nationale und internationale Modisten die Räume des Armeemuseums und präsentieren dort die neuesten Trends rund um Kopfbedeckungen, aber auch andere Accessoires wie Handschuhe, Schmuck und Schuhe. Rund 120 Aussteller werden ihre Kreationen präsentieren.

"Mut zum Hut" findet zum zweiten Mal in Ingolstadt statt

Eröffnet wird die Veranstaltung „Mut zum Hut“ am Freitag um 17 Uhr, Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Scharpf wird unter anderem anwesend sein und wie im vergangenen Jahr eine Rede zur Begrüßung halten. Am Samstag findet um 11 Uhr eine kleine Modenschau statt, die von den Gästen kostenfrei besucht werden kann. Um 16 Uhr tritt das Duo Solemio auf. Das gleiche Programm wie am Samstag ist auch für den Sonntag geplant. Außerdem wird die schottische Musikgruppe „Five Pipe“ musizierend durch die Ingolstädter Innenstadt gehen.

Bereits im Vorfeld der Hutschau war die Innenstadt in diesem Jahr für Modenschauen genutzt worden, um einen Vorgeschmack auf „Mut zum Hut“ zu geben.

Die Hutschau hat am Freitag von 17 Uhr bis 22 Uhr geöffnet, am Samstag von 10 Uhr bis 20 Uhr und am Sonntag von 10 Uhr bis 19 Uhr. Der Eintritt kostet mit Tageskarte 18,50 Euro, das Wochenendticket hat einen Preis von 48 Euro. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Für die große Modenschau kostet das Ticket 21 Euro. Die große Modenschau findet im Stadttheater Ingolstadt am Samstag und Sonntag jeweils um 14 Uhr statt.