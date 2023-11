Die Ingolstädter Ferienbetreuung können auch Kinder aus der Region nutzen

In Ingolstadt gibt es in fast allen Ferien Programme für Kinder. Nutzen können das auch Familien aus der Region, manche sogar zu vergünstigten Preisen.

In vielen Städten und Gemeinden wird eine Ferienbetreuung in den Sommerferien angeboten. In Ingolstadt gibt es - mit Ausnahme der Weihnachtsferien - auch in allen anderen schulfreien Zeiten Angebote für Eltern mit Schulkindern, und das schon seit dem Jahr 2012. Welche das sind, ist ab 1. Dezember zu erfahren. Dann geht das Programm online unter www.ingolstadt.de/Ferienbetreuung.

Das Ferienprogramm in Ingolstadt können auch Familien aus der Region nutzen

Nicht nur Ingolstädter Familien können das Angebot in der Stadt nutzen, sondern auch Eltern aus der gesamten Region 10. Arbeitet ein Elternteil in einem der Sponsoren-Unternehmen - Audi, Media Saturn, Airbus Defence and Space, efs Tech Hub oder Volkswagen Group Services - muss für die Betreuung nur der ermäßigte Preis gezahlt werden.

Die Familienbeauftragte, das Lokale Bündnis für Familie in Ingolstadt und das Amt für Jugend und Familie haben das Ferienprogramm für das Jahr 2024 zusammen mit zahlreichen Trägern organisiert.

2012 wurde das Ferienbetreuungsangebot in den Sommerferien erstmals auf die Faschings-, Oster-, Pfingst- und Herbstferien sowie den schulfreien Buß- und Bettag ausgeweitet und in einer Broschüre vorgestellt. Die Angebote finden an verschiedenen Standorten in Ingolstadt statt. (AZ)