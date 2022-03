Die Kabaretttage in Ingolstadt starten mit Lisa Eckhart

Die Ingolstädter Kabaretttage beginnen am 5. Mai. Wer will, kann seinen Kartenkauf mit einem Weißwurstfrühstück verbinden.

Die diesjährigen Ingolstädter Kabaretttage werden zum zweiten Mal vom künstlerischen Leiter Andreas Martin Hofmeir gestaltet. In dem Programm verbindet er bekannte Kabarettgrößen mit unbekannteren Künstlern. Die 38. Ingolstädter Kabaretttage starten am Donnerstag, 5. Mai, und enden am Montag, 19. Dezember.

Heinz Strunk kommt zu den Kabaretttagen nach Ingolstadt. Er tritt am 1. Oktober im Kulturzentrum neun auf. Foto: Dennis Dirksen

Die Kabaretttage starten mit Lisa Eckhart

Erneut werden themenbezogene Abonnementreihen angeboten, drei an der Zahl, die sich über das ganze Jahr verteilen. So gibt es das Abo „Scharf und Schwarz“. Mit dabei sind Lisa Eckhart (5. Mai, Kulturzentrum neun), Max Uthoff (13. Mai, Kulturzentrum neun), Thomas Maurer (30. September, Neue Welt), Sigi Zimmerschied (5. Oktober, Kulturzentrum neun) und Christian Ehring (21. Oktober, Kulturzentrum neun).

Ein weiteres Abo trägt den Titel „G‘lesen und G’lacht“, im Mittelpunkt steht hier humorvolle Literatur. Es treten auf Constanze Lindner (27. Mai, Neue Welt), Moses Wolff (16. September, Neue Welt), Heinz Strunk (1. Oktober, Kulturzentrum neun), Sven Kemmler (12. Oktober, Neue Welt) und Max Goldt (25. November, Neue Welt).

Bodo Wartke kommt zu den Kabaretttagen nach Ingolstadt

Beim Abo „Verrückt und Verspielt“ geht es nicht nur um guten Humor, sondern auch um Musik, Akrobatik und Theater. Zu sehen sind Flüsterzweieck (8. Mai, Neue Welt), Ulan & Bator (23. September, Neue Welt), das Musikerduo Gogol & Mäx (27. September, Kulturzentrum neun), die Kapelle „Häisdndäisd vomm mee“ (14. Oktober, Neue Welt) sowie Bodo Wartke (19. Dezember, Festsaal).

Zunächst werden für die Kabaretttage nur Abos verkauft

Zunächst sind im Vorverkauf nur die Aboausweise erhältlich, Einzeltickets sind ab Dienstag, 29. März, verfügbar. Diese gibt es in Ingolstadt in der Tourist Information am Rathausplatz (Moritzstraße 19), im Westpark Ingolstadt, im Schanzer Ludwig Store (Theresienstraße 13) sowie über das Portal www.ticket-regional.de.

Zudem steht ein Exklusivvorverkauf am Samstag, 26. März, auf dem Programm. In der Zeit von 9 bis 11 Uhr sind in der Neuen Welt sowohl Aboausweise als auch Einzeltickets erhältlich. Vor Ort ist unter anderem der künstlerische Leiter Andreas Martin Hofmeir. Ein Weißwurstfrühstück begleitet diesen Vormittag.

Weitere Infos und ein Formular für die Aboausweise gibt es im Internet unter www.kabaretttageingolstadt.de. (nr)