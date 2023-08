Die Menschen in der Region sind streikbereit

Vertreter mehrerer Gewerkschaften haben sich getroffen und erzählt, was ihnen wichtig ist und in welchen Bereichen in diesem Jahr noch gestreikt werden könnte.

Gewerkschaften sind bei Arbeitnehmern gefragt wie lange nicht. Ihre Bedeutung hat wieder zugenommen, ihr Image hat sich verbessert, die Mitgliederzahlen steigen. Diese Entwicklung sei neben den erfolgreichen Tarifabschlüssen einer der größten Erfolge der Gewerkschaften im laufenden Jahr, waren sich die Vertreter des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) für die Region Oberbayern beim Sommergespräch in Ingolstadt einig. Und sie zeigten sich bereit, auch demnächst wieder für die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzustehen.

58.000 Menschen aus der Region 10 seien derzeit in Gewerkschaften organisiert, sagte Günter Zellner, Regionsgeschäftsführer der DGB Region Oberbayern. Zum DGB gehören acht Mitgliedsgewerkschaften: die IG Metall für die Metall- und Elektroindustrie, die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di, die Industriegewerkschaft für Bergbau, Chemie und Energie IGBCE, die Industriegewerkschaft Bauen, Agrar und Umwelt BAU, die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG, die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten NGG, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW und die Gewerkschaft der Polizei GdP. Sie alle können sich über eine positive Mitgliederentwicklung freuen, berichtete Zellner. Während der Corona-Pandemie waren zuletzt viele Menschen ausgetreten. Ver.di zum Beispiel verzeichne nun aber ein Mitgliederplus von fünf Prozent, sagte Claudia Scheck, Bezirksgeschäftsführerin Ver.di Ingolstadt. Damit sei man wieder auf Vor-Corona-Niveau.

DGB Ingolstadt: Gewerkschaften haben wieder mehr Mitglieder

Scheck zeigte sich außerdem stolz über die Ergebnisse für die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst bei Kommunen und Bund. Je nach Einkommen habe man hier ein Plus zwischen 8,5 Prozent für die oberen Einkommensgruppen und 16 Prozent für die unteren Einkommensgruppen erreicht. Rainer Reisfelder von der NGG hob den Tarifabschluss in der Brauwirtschaft hervor: eine Lohnerhöhung von 11,7 Prozent und einen Inflationsausgleich von 3000 Euro.

Solche Erfolge könne man nicht ohne Mitglieder erzielen. Die Mitglieder wiederum kommen, weil der Bedarf nach mehr Gehalt da sei. "Die Menschen sagen, sie brauchen das wirklich", machte Christian De Lapuente, Organisationssekretär des DGB in Ingolstadt, deutlich. Und die Menschen seien auch bei hohen Forderungen dabei. "Die Streikbereitschaft in den Gewerkschaften ist da", betonte auch Claudia Scheck von Ver.di.

Derzeit werde im Einzelhandel gestreikt, sagte Scheck. Im Herbst stehen die Verhandlungen für den Öffentliche Dienst bei den Ländern an. Andreas Blaser von der IGBCE kündigte für Ende des Jahres Tarifverhandlungen in der kunststoffverarbeitenden Industrie an, zu der auch die Automobilzulieferer gehören.

Auch Ingolstädter Gewerkschaften wollen Tariftreuegesetz für Bayern

Die Gewerkschaften fordern aber nicht nur mehr Geld, ihnen geht es auch um bessere Arbeitsbedingungen, wozu sie auch bezahlbaren Wohnraum zählen. Werkwohnungen könnten hier eine wichtige Rolle spielen, doch würden Unternehmen keinen sozialen Wohnungsbau mehr betreiben, sondern höchstens vorhandene Wohnungen aufkaufen und so den Markt noch weiter belasten, klagte Thomas Ruckdäschel von der IG BAU.

Ein wichtiges Thema für alle Gewerkschaften ist das Tariftreuegesetz - auch im Hinblick auf die Landtagswahl im Oktober. Das Tariftreue- und Vergabegesetz soll dafür sorgen, dass mit öffentlichen Geldern keine Unternehmen finanziert werden, die durch geringere Löhne ein günstigeres Angebot unterbreiten können. Ein solches Gesetz sei in Bayern dringend notwendig, findet Zellner, denn die Tarifbindung nehme in Deutschland seit den 2000er Jahren stetig ab. Nach der Landtagswahl wird sich entscheiden, ob ein Tariftreuegesetz, wie es in Deutschland schon 14 von 16 Bundesländern haben, auch in Bayern kommt. Falls nicht, will Ingolstadt ein solches Gesetz auf kommunaler Ebene umsetzen und künftig bei der Vergabe von Aufträgen prüfen, wie hoch die Bezahlung im jeweiligen Unternehmen ist, sagte De Lapuente. Das Thema werde demnächst im Stadtrat diskutiert.