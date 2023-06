Die Monstertrucks kommen nach Ingolstadt

An zwei Sonntagen findet in Ingolstadt eine Monstertruck-Show statt. Dabei zeigt ein Stunt-Team gewagte Sprünge und Balanceakte.

Qualmende Räder, fliegende Autos, einzigartige Artisten und gefährliche Monster Trucks – all das versprechen die Veranstalter einer Monstertruck-Show, die an zwei Sonntagen in Ingolstadt Station macht. Die Veranstaltung beginnt am 25. Juni und am 2. Juli jeweils um 14 Uhr an der Roderstraße 9 (Thomas Philipps).

Bei der Monstertruck-Show in Ingolstadt wirkt ein Stunt-Team mit

Ein Stunt-Team zeigt anspruchsvolle Sprünge und Balanceakte mit Motorrädern oder Quads. Die Show dauert 90 Minuten und findet bei jedem Wetter statt. Wer den Veranstaltern ein Schrottauto zur Verfügung stellt, kann die Show kostenlos besuchen und bei der Zerstörung seines Autos live dabei sein. Weitere Infos gibt es unter www.show-entertainment.eu. (AZ)