Die Nacht der Museen: Das ist das Programm

Bei der Nacht der Museen in Ingolstadt können Interessierte mehr als zehn verschiedene Einrichtungen besuchen. Außerdem ist Jazz-Frühshoppen und Kinderfest.

Bei der Ingolstädter Nacht der Museen am Samstag, 3. September, können die Besucherinnen und Besucher wieder Kunst, Kultur und Geschichte in ungewohntem Licht erleben. Mehr als zehn Museen und Galerien laden zum Rundgang ein und bieten bis Mitternacht ein abwechslungsreiches Programm.

In der Galerie im Theater und im Lechner Museum sind die Künstler selbst vor Ort und stehen für Führungen und Gespräche zur Verfügung. Im Bayerischen Armeemuseum führen der Museumsdirektor und die Kuratoren durch ihre Sonderausstellungen und bringen die Attraktionen im Neuen Schloss näher.

Das Marieluise-Fleißer-Haus gibt nach der Sanierung und Erweiterung in seiner Dauerausstellung viele Geheimnisse preis und ermöglicht bei der Nacht der Museen eine Reise in die Goldenen Zwanzigerjahre.

Nacht der Museen in Ingolstadt: Im Stadtmuseum wird es interaktiv

Ein Abend voller Wissenschaft, Musik und jeder Menge Geschichte wartet im Stadtmuseum. Bei einer Schnitzeljagd und einer interaktiven Lesung kann die ganze Familie aktiv werden. Außerdem lassen sich Archivare, Archäologen und Bibliothekare über die Schulter schauen.

Vielerorts werden besondere Einblicke geboten. So auch beim Berufsverband Bildender Künstlerinnen und Künstler Oberbayern Nord und Ingolstadt e. V. (BBK). Künstlerinnen und Künstler verwandeln die Räume der Harderbastei in ein gemeinschaftliches offenes Atelier.

Zum Ausklang des „Sommers mit Leonhart Fuchs“ gibt es im Deutschen Medizinhistorischen Museum Gartenführungen, blumige Songs mit Pianobegleitung und kurze Ausflüge in die Wissenschaftsgeschichte der Pflanzendarstellungen. Darüber hinaus kann man die preisgekrönte Dauerausstellung und das Museumscafé besuchen.

Mit Kulinarik lockt auch das Audi Museum Mobile, wo das Team der Restaurants im Audi Forum für das leibliche Wohl sorgt. Unterhaltung bieten akrobatische Showacts und der DJ Oldschool, der passend zum Motto „50 Jahre Audi 80“ Musik aus den Siebziger- und Achtzigerjahren auflegt.

Workshop im Museum für Konkrete Kunst in Ingolstadt

Mitmachen ist im Museum für konkrete Kunst erwünscht: Bei einem offenen Familien-Workshop werden mit der einfachen Technik der „Tape Art“ Kunstwerke gestaltet. Die aktuellen Ausstellungen „Die andere Seite der Gestaltung. Anton Stankowski und die nächste Generation“ und „Joachim Fleischer [künstlich – artificial]“ werden bei Kurzführungen vorgestellt.

Ebenso besucht werden kann das Museum für konkrete Kunst. Foto: Klotzeck

Das Heimatmuseum Niemes und Prachatitz gewährt in den Räumen des restaurierten Pedellhauses einen Einblick in die Lebensweise im ehemaligen Sudetenland. In der Hohen Schule wird passend zum Ingolstädter Wissenschaftsjubiläum die Ausstellung „Abgesang im ältesten Universitätsviertel Bayerns“ gezeigt und der Bogen in die Gegenwart gespannt.

Verbunden werden die teilnehmenden Häuser mit Oldtimer-Shuttlebussen, die die Besucherinnen und Besucher kostenlos im 15-Minuten-Takt durch die Nacht bringen. Außerdem gilt das Einlassband als Ticket für die Busse der INVG. In den Shuttlebussen gilt die Maskenpflicht. Tickets sind noch bis Freitag, 2. September, für 8,50 Euro im Vorverkauf erhältlich (Vorverkaufsstellen: Tourist-Information, Museum für konkrete Kunst, Stadtmuseum, Marieluise-Fleißer-Haus und Deutsches Medizinhistorisches Museum). An der Abendkasse beträgt der Eintritt zehn Euro. Für Kinder und Jugendliche bis 17 Jahren ist der Eintritt frei. Das Programmheft für die Ingolstädter Nacht der Museen liegt in den teilnehmenden Häusern aus. Eine vollständige Übersicht zu allen Veranstaltungsorten und weitere Informationen gibt es unter ndm.ingolstadt.de.

Kinderfest im Bauerngerätemuseum Hundszell

Mit dem Einlassband für die Nacht der Museen kann auch der Frühschoppen mit den „Dixie Dogs“ am Sonntag, 4. September, im Bauerngerätemuseum Hundszell besucht werden. Hierfür können aber auch noch separat vor Ort Karten zu fünf Euro erworben werden. Ab 13 Uhr beginnt am Sonntag dann außerdem das Kinderfest im Bauerngerätemuseum. Unter Aufsicht und mit Unterstützung erfahrener Fachleute kann man sich heuer zum Beispiel beim Bogenschießen versuchen oder beim Schmied die Arbeit an Esse und Amboss ausprobieren. Besonders freuen darf man sich auf die Märchenerzählerin Ulrike Mommendey und auf die Vorführung einer 90 Jahre alten Blech-Modelleisenbahn. Selbst aktiv werden können die kleinen Besucherinnen und Besucher beim Basteln und beim eigenhändigen Apfelsaftpressen. Die Erwachsenen haben derweil Gelegenheit, in Ruhe die Ausstellungen des Museums zu betrachten, etwa die Sonderausstellung „Ins Maul geschaut“ zur Geschichte der Tiermedizin. Das Kinderfest des Bauerngerätemuseums in der Probststraße 13 läuft von 14 bis 18 Uhr. Erwachsene zahlen drei Euro Eintritt, Kinder und Jugendliche sind frei. (AZ)