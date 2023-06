Die "Schmierage" in Unsernherrn findet wieder statt

Bei der "Schmierage" wird die "Hall of Fame" in Unsernherrn von nationalen und internationalen Künstlern wieder neu gestaltet. Was dieses Jahr anders ist.

Am kommenden Wochenende ist es wieder so weit - mehr als 60 nationale und internationale Künstler und Künstlerinnen treffen sich zum Malen in Ingolstadt und gestalten die "Hall of Fame" am Unterlettenweg in Unsernherrn neu. Neu bei der mittlerweile siebten Auflage seit 2007 ist nicht nur der Name "The New Schmierage", sondern auch das Konzept das sich die Stadtjugendring-Verantwortlichen, das Fronte-Team und der künstlerische Leiter der diesjährigen "Schmierage" Florian Liu alias "Frost" ausgedacht haben.

Zahlreiche Größen der Sprayer-Szene werden Anfang Juli die Hall of Fame an der Eisenbahnunterführung in Unsernherrn wieder in ein neues Kunstwerk verwandeln. Vorgegeben ist lediglich ein Farbkonzept.

"Schmierage" in Unsernherrn will dem Nachwuchs eine Chance bieten

Nach wie vor werden renommierte internationale und nationale Künstler zur "Schmierage" eingeladen, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass sie jeweils einen jungen Künstler aus ihrer Heimatstadt mitbringen und somit auch dem Nachwuchs eine Chance bieten an solch einem großen, internationalen Event teilzunehmen und ihre Kunst an die Wand zu bringen, heißt es in einer Pressemitteilung des Stadtjugendrings. Der Einladung des Stadtjugendrings sind letztendlich 67 Künstler aus 26 Städten und fünf europäischen Ländern gefolgt. Finanziert wird die "Schmierage" durch Zuschüsse der Stadt Ingolstadt, des Bezirksjugendrings Oberbayern und Sponsoring der Sparkasse Ingolstadt-Eichstätt, Molotow und Nordbräu. Allen Künstlern kann am gesamten Wochenende live beim Malen zugeschaut werden. Mehr Infos gibt es im Internet unter www.sjr-in.de und www.schmierage.de. (AZ)