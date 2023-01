Illegale Nacktfotos: "Die sind beeindruckt, wenn die Polizei das Handy mitnimmt"

Plus Vor mehr als einem Jahr wurde der Kinderpornografie-Paragraf verschärft. Das hat mitunter ungeahnte Folgen. Ein Interview mit Staatsanwältin Alexandra Engel.

Die Zahl der Fälle, bei denen jemand wegen des Besitzes oder der Verbreitung kinderpornografischer Bilder oder Videos bei der Polizei angezeigt wird, steigt bundesweit stark an. Wie sieht die Entwicklung bei der Staatsanwaltschaft Ingolstadt aus, bei der Sie zusammen mit einem Kollegen diese Fälle bearbeiten?



Alexandra Engel: Die Zahl hat sich bereits seit einigen Jahren erhöht. 2020 lag sie noch bei 215, ein Jahr später dann bereits bei 417. Bis September dieses Jahres hat die Staatsanwaltschaft schon 290 Fälle bearbeitet. Die Fälle sind über die gesamte Region verteilt, da gibt es keinen Unterschied zwischen Stadt und Land.