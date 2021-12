Ingolstadt

Die Stadt Ingolstadt macht Jagd auf Kaninchen

Vermutlich mehr als 1000 Kaninchen tummeln sich rund um den Klenzepark in Ingolstadt. Jetzt soll mithilfe von Frettchen Jagd auf die Tiere gemacht werden.

Plus Bereits Anfang des Jahres sollten die viel zu vielen Kaninchen im Klenzepark in Ingolstadt bejagt werden. Doch Tierschützer hatten protestiert und die Jagd wurde abgesagt. Doch jetzt sieht die Stadt keinen anderen Ausweg mehr. Denn die Tiere lassen sich einfach nicht vertreiben.

Von Luzia Grasser

Noch im Frühsommer wussten die Schrebergärtner nicht, wie es weitergehen soll. Unzählige Kaninchen hatten in den Parzellen an der Münchner Straße teils immensen Schaden angerichtet: Sträucher angeknabbert, Zucchini abgefressen, tiefe Löcher in den Boden gegraben, die Rosen ruiniert. Mit hohen Zäunen hatten die Gärtner versucht, ihre Beete zu schützen. Für die verzweifelten Kleingärtner aber war klar: Die Stadt muss endlich etwas tun gegen die Kaninchenplage.

