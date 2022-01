Die Theater-Tiefgarage in Ingolstadt wird saniert

Vermutlich im ganzen Jahr 2022 fallen die Parkplätze in der Theater-Tiefgarage Ost weg. Wo es Ausweichparkplätze in Ingolstadt gibt.

An der Theatertiefgarage in Ingolstadt steht eine Generalsanierung an. Der östliche Bereich wird deshalb nach Angaben der Stadt voraussichtlich im gesamten kommenden Jahr geschlossen.

Der östliche Teil der Theatertiefgarage hat 680 Parkplätze

Der Tiefgaragenkomplex unterhalb des Theaters ist in zwei Bereiche aufgeteilt: Der westliche Teil mit der Einfahrt via Schutterstraße, unterhalb des Viktualienmarktes verfügt über 590 Stellplätze. Der östliche Teil – eben jener, der saniert wird – mit den beiden Zufahrten an der Schloßlände hat im Gegensatz zum westlichen Teil auch unüberdachte Außenstellflächen und bietet insgesamt Platz für knapp 680 Fahrzeuge.

Bei der Theatertiefgarage in Ingolstadt ist eine Generalsanierung nötig

Bei regelmäßig durchgeführten Sichtprüfungen des östlichen Teils der Parkeinrichtung, den entsprechenden Untersuchungsberichten über den Bauzustand sowie bei weiteren konkreten Bauwerksuntersuchungen wurde laut einer Mitteilung der Stadt Ingolstadt deutlich, dass seit der Inbetriebnahme 1992 nun eine erste Generalsanierung nötig ist.

Ab Dienstag, 18. Januar, starten daher die Sanierungsarbeiten in der Tiefgarage Theater Ost, die voraussichtlich das gesamte Jahr andauern. Die IFG muss die Parkeinrichtung aus Sicherheitsgründen über die Dauer der Baumaßnahme komplett sperren. Im Vorfeld gab es hierzu bereits umfangreiche Abstimmungen mit dem Kulturamt und der Theaterverwaltung.

Die Parkplätze im westlichen Teil der Theatertiefgarage bleiben erhalten

Der westliche Teil der Tiefgarage mit 590 Stellplätzen (Einfahrt über die Schutterstraße, unterhalb des Viktualienmarktes) bleibt von den Sanierungsarbeiten unbeeinträchtigt, sodass ausreichend Ausweichparkplätze zur Verfügung stehen. Als Alternative dienen zudem im unmittelbaren Umfeld die Tiefgarage Congress und Schloss mit insgesamt knapp 1000 Stellplätzen.

Die Tiefgarage Theater Ost wurde ab 1990 als Erweiterung der bestehenden Tiefgarage auf dem östlichen Vorplatz des Stadttheaters errichtet. Neben der Nutzung als Tiefgarage erfüllte das Bauwerk auch die Anforderungen eines Atomschutzbunkers aus den Zeiten des Kalten Krieges. Die technischen Einrichtungen des Atomschutzbunkers wurden bereits 2008 außer Betrieb gesetzt. In Abstimmung mit dem historischen Verein werden Teile der ehemaligen Bunkeranlage für die Nachwelt erhalten, in denen auch nach der Sanierung weiterhin Führungen stattfinden werden.

Entlang der Schloßlände gelegen hat die Parkeinrichtung im Gegensatz zum westlichen Teil auch unüberdachte Außenstellflächen und bietet insgesamt Platz für knapp 680 Fahrzeuge. Abzüglich der Baustelleneinrichtungsfläche stehen während der Maßnahme auf der Oberfläche rund 139 Stellplätze zur Verfügung. Die Instandsetzung der Oberfläche beginnt d nach der Tiefgaragensanierung. (nr)