Die Uni Ingolstadt feiert ihren 550. Geburtstag

Vor 550 Jahren wurde in Ingolstadt die erste bayerische Landesuniversität gegründet. Es folgte eine wechselvolle Geschichte, in der auch Frankenstein eine große Rolle spielt.

Das Jahr 1800 löst bei manchem Ingolstädter immer noch ein Trauma aus. Denn in diesem Jahr war Ingolstadt mit einem Schlag nicht mehr Universitätsstadt und verlor die Hälfte seiner Einwohner. Nach 328 Jahren wurde der Sitz der ersten bayerischen Landesuniversität, eines der geistigen Zentren Europas, von Ingolstadt nach Landshut verlegt, 26 Jahre später dann schließlich nach München. Die alte Universität Ingolstadt ist damit die Keimzelle der heutigen Ludwig-Maximilians-Universität München, die zu den herausragenden europäischen Universitäten gehört. Inzwischen aber macht sich Ingolstadt wieder auf, ein Wissenschaftsstandort zu werden. So wurde im Jahr 1989 die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Uni Eichstätt gegründet und fünf Jahre später die Technische Hochschule (THI).

Ingolstadt feiert das Gründungsjubiläum der Hohen Schule

Unter dem Motto „550 Jahre Wissenschaft in Ingolstadt“ feiert die Stadt das Gründungsjubiläum der Hohen Schule über das gesamte Wissenschaftsjahr 2022. Das Rahmenprogramm erinnert nicht nur an die jahrhundertelange wissenschaftliche Tradition Ingolstadts, sondern lädt dazu ein, den heutigen modernen Wissenschaftsstandort kennenzulernen.

Historische wie gegenwärtige und zukünftige Entwicklungen, Errungenschaften, Gefahren und Verwerfungen werden aufgezeigt, diskutiert und künstlerisch reflektiert: in Ausstellungen und Objektvorstellungen, in Tanz und Theater, in Vorträgen, Diskussionen und Workshops, in Führungen und Lesungen, in bildender Kunst und digitalen Formaten sowie mit Programmpunkten für Kinder und Jugendliche. Konzerte und Feste komplettieren das Angebot. Einen speziell gebrauten Jubiläumssud der Ingolstädter Brauereien gibt es in Gaststätten und auf Festen.

Einige Programmpunkte des Jubiläumsjahres

Der Gründungstag der Hohen Schule wird taggenau 550 Jahre später am Sonntag, 26. Juni mit einem ökumenischen Gottesdienst im Liebfrauenmünster, der Universitätskirche, feierlich begangen. Am Donnerstag und Freitag, 30. Juni und 1. Juli, findet der erste Ingolstädter Wissenschaftskongress statt. Dort sollen Zukunftsimpulse gesetzt und Trends in Wissenschaft und Forschung diskutieren werden. Dabei liegt der Fokus darauf, wie die Bereiche Mobilität, Gesundheit, Ethik sowie Kunst und Kreativität durch Anwendungen der Künstlichen Intelligenz ergänzt und transformiert werden.

