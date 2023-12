Die Zuschauer entscheiden: Theaterstücke treten in Ingolstadt gegeneinander an

Für die Bayerischen Theatertage in Ingolstadt wird eine Jury gesucht. Jeder Interessierte ab 16 Jahren darf die Stücke bewerten.

Die interessantesten Inszenierungen aus ganz Bayern zeigt das Stadttheater Ingolstadt bei den 39. Bayerischen Theatertagen vom 29. Mai bis zum 16. Juni 2024. Eine Jury aus sechs Menschen, die sich von Berufs wegen mit Theater beschäftigen, hat diese Produktionen ein Jahr lang gesichtet und aus einer ganzen Reihe von Bewerbungen ausgewählt. Nun sind die Zuschauerinnen und Zuschauer an der Reihe: Das Publikum darf während des Festivals die beste Aufführung ermitteln!

Für diese Publikumsjury anmelden können sich alle Menschen älter als 16 Jahre vom Schüler über die Studentin bis hin zum Rentner. Darüber hinaus ist die einzige Voraussetzung, dass sie Zeit und Lust haben, in der Gruppe verteilt möglichst viele der rund 30 Vorstellungen bei den Bayerischen Theatertagen zu sehen und diese in der Jury gemeinsam zu diskutieren und zu bewerten. Für alle Mitwirkenden ist der Besuch der Vorstellungen kostenlos.

Am 16. Juni 2024, dem Abschlusstag der Theatertage, verleiht die Jury dann den Preis des Publikums in einer feierlichen Matinee an das Theater der von ihr ausgewählten Inszenierung. Nach den Weihnachtsferien ist ein erstes Treffen mit allen Interessierten geplant. Außerdem wird es ein kleines Training geben: Die Publikumsjury besucht zusammen mit einem Vertreter des Stadttheaters eine Vorstellung im laufenden Programm, anschließend tauscht sich die Gruppe über das Gesehene aus. Kann man Theater bewerten? Und wenn ja: wie? Die genauen Termine für das erste Treffen und den Vorstellungsbesuch werden noch bekannt gegeben. Anmeldungen sind möglich bis zum 7. Januar 2024 per E-Mail an theatertage@ingolstadt.de oder telefonisch unter (0841) 305 47 238.

Bereits zum fünften Mal will das Stadttheater Ingolstadt die Schanz vom 29. Mai bis zum 16. Juni 2024 zur bayerischen Theatermetropole machen: Nachdem Ingolstadt im Sommer 2022 Gastgeber des ersten Südwind-Festivals für Junges Publikum war, folgt nun - zum Ende der Intendanz von Knut Weber - das größte Theatertreffen Bayerns. In Zukunft alternieren die beiden Veranstaltungen in jeweils unterschiedlichen Städten.

Eine hochkarätige Jury wird aus vielen Bewerbungen circa 30 Inszenierungen aus dem ganzen Freistaat auswählen, die auf den Ingolstädter Bühnen gezeigt werden. Friederike Engel (Leiterin der Tafelhalle, Nürnberg), Andrea Erl (Künstlerische Leiterin Theater Mummpitz, Nürnberg), Christoph Leibold (Bayerischer Rundfunk, Redaktion Kultur), Gabriele Rebholz (Dramaturgin, Stadttheater Ingolstadt), Thomas Schwarzer (Deutscher Bühnenverein, Landesverband Bayern) und Ingrid Trobitz (Stellvertretende Intendantin, Residenztheater München) sind bereits jetzt zwischen Allgäu und Oberpfalz, Niederbayern und Oberfranken unterwegs, um die sehenswertesten Inszenierungen einzuladen.

Neben dem Theaterprogramm gibt es ein rauschendes Eröffnungsfest, Workshops und Late-Night-Programme, Podiumsdiskussionen sowie viel Zeit und Raum für direkte Gespräche mit den beteiligten Künstlerinnen und Künstlern. Das Stadttheater wird zum Feier- und Begegnungsort. (AZ)