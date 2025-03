Diebe klauen bei Audi Fahrräder

Am Montag gegen 10.30 Uhr konnten Mitarbeiter des Audi Werkschutzes zwei Personen beobachten, wie sie am Fahrradabstellplatz der Audi AG in der Ettinger Straße ein Fahrrad entwendeten. Nachdem die Zeugen die Polizei verständigt hatten, konnten sie in unmittelbarer Nähe den Versuch eines weiteren Fahrraddiebstahls durch die Täter beobachten. Dabei bemerkten die Diebe jedoch die Mitarbeiter des Werkschutzes, heißt es im Polizeibericht. Während ein Täter vor Ort festgehalten werden konnte, wurde der zweite nach einem Fluchtversuch in der Lachnerstraße durch Einsatzkräfte der Polizei gestellt. Bei einer Durchsuchung konnten eine Akkuflex und ein Seitenschneider aufgefunden werden. Die Gegenstände sowie das gestohlene Fahrrad wurden sichergestellt. Die beiden Täter wurden vorläufig festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. Dieser bestätigte die Festnahme, weshalb die 31 und 33 Jahre alten Fahrraddiebe in eine Justizvollzugsanstalt überstellt wurden. Beide erwarten nun Strafanzeigen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls und Versuch des besonders schweren Falls des Diebstahls. (AZ)

