Diebstahl am Westpark in Ingolstadt: Polizei sucht Zeugen

Am Westpark in Ingolstadt kommt es zu einem Diebstahl. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Zwischen Mittwoch und Freitag hat ein bislang unbekannter Täter ein Fahrrad samt Fahrradschloss vom Westpark in Ingolstadt entwendet. Das schwarze Mountainbike, das laut Angaben der Polizei einen Zeitwert im hohen dreistelligen Bereich aufwies, befand sich abgesperrt am dortigen Fahrradabstellplatz. Als der Geschädigte am Freitagnachmittag zu diesem Ort zurückkehrte, bemerkte er den Diebstahl. Wer Hinweise zu Tat oder Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ingolstadt unter Telefon 0841/9343-2222 zu melden. (AZ)