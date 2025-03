Diebstahl mit Hilfe von Kinderwagen

Am Montagnachmittag kam es in einem Bekleidungsgeschäft in der Ingolstädter Innenstadt zu einem Ladendiebstahl. Hierbei entwendeten vier junge Erwachsene unter Zuhilfenahme zweier Kinderwägen Kleidungsstücke in Wert von über 350 Euro, berichtet die Polizei. Die Täter konnten vor dem Geschäft aufgehalten werden. Von den hinzugezogenen Polizeibeamten konnte in den Kinderwägen noch weiteres Diebesgut aufgefunden werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (AZ)

