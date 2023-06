Diese ERCI- und FCI-Spieler sind bei der Donau Classic dabei

Freitag und Samstag findet die Donau Classic statt. Warum auch Eishockey- und Fußball-Fans bei der Rallye auf ihre Kosten kommen.

Nicht nur für Auto-Fans: Diesen Freitag und Samstag findet in der Region wieder die Oldtimer-Rallye Donau Classic statt. Start ist am Freitag, 23. Juni, um 9.30 Uhr am Ingolstadt Village, am Samstag, 24. Juni, um 8.40 Uhr bei den Stadtwerken Ingolstadt. Mit Audi Tradition ins Rennen gehen zwei Spieler des FC Ingolstadt und zwei Spieler des ERC Ingolstadt.

Vom ERCI sind es der 21-jährige Noah Dunham, der erst seit Mai Stürmer für Ingolstadt ist, und der 19-jährige Niklas Hübner, Verteidiger und Eigengewächs des Vereins. Vom FCI ist der 28-jährige Maximilian Dittgen dabei sowie der 20-jährige Felix Keidel (nur am Samstag). (AZ)

Lesen Sie dazu auch