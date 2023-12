Ingolstadt

18:00 Uhr

Diese Geschäfte eröffnen 2024 neu im Ingolstadt Village

Plus Das Jahr 2023 war das bislang beste in der Geschichte des Ingolstadt Village. Welche Marken es dort seit Kurzem gibt und in welchem Bereich 2024 neue Läden kommen sollen.

Von Dorothee Pfaffel Artikel anhören Shape

18 Jahre sind inzwischen vergangen, seit das Outlet-Shopping-Dorf Ingolstadt Village seine Pforten geöffnet hat. Richtig ist hier, wer Luxus-Marken zu vergünstigten Preisen sucht. Dass auf die Coronapandemie gleich eine Inflation folgte, scheint den Erfolg dieser Geschäftsidee nicht zu trüben. Wie Sanjiv Singh, Managing Director des Ingolstadt Village, mitteilt, hat das Jahr 2023 das bislang erfolgreichste Jahr 2019 noch übertroffen. Und auch das Angebot an Boutiquen entwickelt sich stetig weiter.

"2023 haben wir viele Neueröffnungen gefeiert", berichtet Singh. Unter anderem gibt es jetzt einen neuen größeren Burberry Store, außerdem Läden der Marken Etro, Balenciaga, Axel Arigato, Motel a Miio oder Handstich & Gössel. Die Anzahl der Mitglieder sei ebenfalls stark gewachsen, fährt Singh fort. Wer Mitglied des Ingolstadt Village wird, erhält zusätzliche Angebote sowie Einladungen zu Events, erklärt er und fügt hinzu: "Mitglied kann übrigens jeder werden."

