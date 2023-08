Diese Kandidaten treten für Ingolstadt bei der Landtagswahl an

Im Stimmkreis Ingolstadt muss sich der Wähler zwischen neun Kandidaten verschiedener Parteien entscheiden. Wer sie sind und wofür sie sich einsetzen wollen.

Dieses Jahr findet wieder die Wahl zum Bayerischen Landtag statt - und zwar am Sonntag, 8. Oktober. Die Direktkandidaten im Stimmkreis Ingolstadt sind:

Alfred Grob kandidiert für die CSU für den Landtag im Stimmkreis Ingolstadt. Foto: Alfred Grob

Alfred Grob (CSU): Grob ist 57 Jahre alt. Er ist Polizeibeamter, genauer Leitender Kriminaldirektor, und sitzt seit 2018 im Landtag. Seit Juli 1983 ist er CSU-Mitglied und seit 2015 stellvertretender Kreisvorsitzender der CSU Ingolstadt. Grob ist Sprecher der CSU-Landtagsfraktion für Polizeithemen, Mitglied im Ausschuss für Fragen des öffentlichen Dienstes und im Ausschuss für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport.

Markus Rößler kandidiert für die SPD für den Landtag im Stimmkreis Ingolstadt. Foto: Markus Rößler

Markus Rößler (SPD): Rößler ist 41 Jahre alt. Er arbeitet als Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht bei der IG Metall Ingolstadt. Er möchte sich für das Tariftreuegesetz einsetzen, für bezahlbares Wohnen, erschwingliche Energiekosten und Klimaschutz, zudem für eine gerechte Bildungspolitik und eine flächendeckend gute Gesundheitsversorgung.

Markus Reichhart kandidiert für die Freien Wähler für den Landtag im Stimmkreis Ingolstadt. Foto: Markus Reichhart

Markus Reichhart (Freie Wähler): Reichhart ist 57 Jahre alt. Er ist Augenoptikermeister, aber seit 2014 Verwalter einer kirchlichen Stiftung. Mitglied der Freien Wähler ist er seit 1994. Von 2002 bis 2020 war er Stadtrat, von 2008 bis 2013 bereits Abgeordneter des Bayerischen Landtags. Seit 2020 ist er stellvertretender Bezirksvorsitzender der Freien Wähler in Oberbayern. Reichhart fordert eine bessere Kinderbetreuung und dass sowohl Wohnraum als auch Energie- und Mobilitätswende bezahlbar sein sollen.

Jakob Schäuble kandidiert für die FDP bei der Landtagswahl im Stimmkreis Ingolstadt. Foto: Jakob Schäuble

Jakob Schäuble (FDP): Schäuble ist 40 Jahre alt. Als Mitglied im Landesvorstand der FDP Bayern ist er seit vielen Jahren mit Landesthemen befasst, zudem ist er Stadtrat. Ihm ist wichtig, dass sich die Gesellschaft auch in Zukunft noch den Lebensstandard von heute leisten kann. Als Mitglied im Finanz- und Wirtschaftsausschuss möchte er seinen Teil dazu beizutragen. Er will die kommunalen Themen aus Ingolstadt und der Region in den Landtag tragen.

Merlin Nagel kandidiert für Die Grünen für den Landtag im Stimmkreis Ingolstadt. Foto: Merlin Nagel

Merlin Nagel (Die Grünen): Nagel ist 36 Jahre alt. Er arbeitet als Elektrotechnikingenieur im Bereich Automotive und ist seit 2016 Mitglied bei der Partei Bündnis '90/Die Grünen. Einen Schwerpunkt möchte er auf die Energiewende legen, zum Beispiel auf die Beschleunigung des Ausbaus von Wind-, Sonnen- und Wasserenergie. Außerdem will er sich für die Ansiedlung neuer Technologien einsetzen, für Inklusion in der Arbeitswelt, für Gleichstellung und eine Aufwertung der sozialen Berufe.

Christian Pauling kandidiert für Die Linke für den Landtag im Stimmkreis Ingolstadt. Foto: Christian Pauling

Christian Pauling (Die Linke): Pauling ist 32 Jahre alt. Er arbeitet als Webdesigner und wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundestag. Ihm ist Austausch und Zeit mit seinen Mitmenschen wichtig. Daneben tüftelt er gerne an eigenen Projekten und begeistert sich für alles, was technologisch möglich ist. Er möchte die sozialen Probleme im Land von der Kitakrise bis zum Pflegenotstand lösen und die "Zerstörung unseres Planeten", wie er sagt, so nicht mehr hinnehmen.

Franz Hofmaier kandidiert für die ÖDP für den Landtag im Stimmkreis Ingolstadt. Foto: Franz Hofmaier

Franz Hofmaier (ÖDP): Hofmaier ist 71 Jahre alt. Er ist IT-Systemplaner im Ruhestand und seit 1996 Mitglied der ÖDP. Er ist Kreisvorsitzender, saß von 2002 bis 2017 im Stadtrat, engagierte sich anschließend beim Volksbegehren „Rettet die Bienen“ und zuletzt vor allem beim Bürgerbegehren „Hände weg vom Grünring“. Ein Anliegen sind ihm die Energiewende und die Verkehrswende. Massive Herausforderungen sieht Hofmaier aber auch im Bildungs- und Gesundheitsbereich.

Lukas Rehm kandidiert für die AfD für den Landtag im Stimmkreis Ingolstadt. Foto: Lukas Rehm

Lukas Rehm (AfD): Rehm ist 33 Jahre alt. Im Jahr 2020 wurde er in den Stadtrat gewählt. Hauptberuflich ist er Personalsachbearbeiter im Einzelhandel. Seit 2015 engagiert er sich in der AfD und seit April 2019 ist Kreisvorsitzender im Kreisverband Ingolstadt-Eichstätt. Im Landtagswahlkampf wird er seine Schwerpunkte vor allem auf die Rückführung aller abgelehnten Asylbewerber aus Bayern legen sowie auf den Ausstieg Bayerns aus dem Medienstaatsvertrag.

Patrick Ott kandidiart für Die Partei für den Landtag im Stimmkreis Ingolstadt. Foto: Patrick Ott

Patrick Ott (Die Partei): Ott ist 33 Jahre alt. Er arbeitet als CAD Modelleur für die Automobilbranche. 2019 ist er in Die Partei eingetreten. Nach eigener Aussage kandidiert er, "um für eine Entspannungspolitik nach all den endlos nüchternen Debatten der alteingesessenen Parteien zu sorgen". Zudem liegt ihm der Slogan "Hopfen und Malz, Ott erhalt's" sehr im Blut (außer wenn er fährt). Diesen Spruch möchte er "praktisch im Landtag umsetzen".