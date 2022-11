Dieselben Herausforderungen: So will Nissan von Audi lernen

In Ingolstadt ist Audi, in Sunderland Nissan. Auf dem Weg zur E-Mobilität setzen beide auf Aus- und Weiterbildung. Nun haben sich die Regionen ausgetauscht.

Was haben die Region Ingolstadt und die Region Sunderland im Nordosten Englands gemeinsam? In beiden Region dominiert die Automobilindustrie. Was in Ingolstadt Audi ist, ist in der Stadt Washington im Bezirk Sunderland der Autobauer Nissan. Und so verwundert es nicht, dass beide Regionen nicht nur dieselben Entwicklungen durchleben, sondern auch dieselben Probleme wälzen. Weg vom Verbrenner hin zu Elektrofahrzeugen bedeutet hier wie dort eine große Herausforderung, und das vor allem für die Zulieferindustrie. Egal ob England oder Region 10 – die Digitalisierung bedeutet Zukunftssicherung. Der Besuch aus England traf mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Bildung zusammen.

In Ingolstadt trafen die Besucherinnen und Besucher aus England auf Gesprächspartner an der Technischen Hochschule, bei Audi und bei der Agentur für Arbeit. Dort drehte sich alles um die Bereiche Aus- und Weiterbildung. Denn die Transformation könne nur gelingen, wenn auch die Beschäftigten auf diesen Weg mitgenommen würden, so der Chef der Agentur für Arbeit, Johannes Kolb. Der erhofft sich nicht nur einen regen Austausch. Man könne auch voneinander lernen, ist er sich sicher. „Die Probleme sind dieselben. Umschulungen und Weiterbildungen werden die Beschäftigten in Zukunft dauernd begleiten, da sich die Produkte und die Märkte rasant schnell verändern.“ Wie in Ingolstadt hat auch die englische Wirtschaftsregion Probleme, die benötigten Facharbeiter zu generieren. Daher sei es absolut notwendig, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von einem Bereich in andere transferiert und entsprechend weitergebildet würden, so Kolb.

Sunderland und Nissan arbeiten eng mit der Wissenschaft zusammen

Der Meinung war auch Michelle Rainbow von der „North East Local Enterprise Partnership“, der Wirtschaftsförderorganisation der Region Sunderland. Dort arbeitet die Wirtschaft eng mit der Wissenschaft zusammen. Im Bereich E-Mobilität gehöre die Universität in der größten Stadt der Region, Newcastle upon Tyne, zu den führenden Forschungseinrichtungen. Die Sunderland-Region richtet sich gerade ganzheitlich auf die Veränderungen in der Fahrzeugproduktion ein, wie Rainbow berichtete. In einem Industriepark siedeln derzeit Firmen der Zulieferbranche an. Außerdem wird gerade ein Batteriewerk errichtet. Denn auch Nissan wird in einigen Jahren keine Verbrenner mehr bauen.

Dass die Delegation aus England gerade Ingolstadt besucht, das hat einen Grund. Die Region 10 sticht mit ihrem Engagement, die Branche sicher in die Zukunft zu führen, aus der Masse heraus. Ein Beispiel dafür ist transform.10, ein Netzwerk, das vor allem kleinen und mittleren Zulieferbetrieben helfen soll, nachhaltig und sicher in der Welt der E-Mobilität und der Digitalisierung Fuß zu fassen. Nach den Besuchen in einer Berufsschule, bei der Ingolstädter Verkehrsgesellschaft und bei der Technischen Hochschule Ingolstadt stand am Freitag noch eine Stippvisite bei Audi an. Bereits am Mittwoch waren die englischen Besucherinnen und Besucher einer Einladung in die bayerische Staatskanzlei gefolgt und sprachen mit Vertretern aus den Ministerien Kultur, Verkehr und Wirtschaft.