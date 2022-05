Ingolstadt

vor 47 Min.

In Ingolstadt steht jetzt ein Bitcoin-Automat

Unter anderem wird dieser Bitcoin-Automat in der Hauptstelle der VR-Bank Bayern Mitte in Ingolstadt aufgestellt. Dort können Kunden Euro-Scheine in Bitcoins wechseln. Unser Foto zeigt unter anderem die Vorstandsvorsitzenden der VR-Bank Andreas Streb und Thomas Raab (2. und 3. von links).

Plus Die VR-Bank Bayern Mitte mit Sitz in Ingolstadt bietet als erste Bank Deutschlands Verwahrmöglichkeiten für Bitcoins an. Gibt es das Angebot auch in Neuburg?

Von Manfred Dittenhofer

Wer auf der Suche nach einer gewinnbringenden Anlage ist, tut sich in Zeiten von Niedrigzinsen schwer. Seriöse Angebote bringen selten mehr, als die Inflation auffrisst. Umso verlockender sind dafür so manche Angebote, die weit über die derzeit üblichen Zinserträge hinausgehen. Wie wäre es beispielsweise mit einem Gewinn von 73 Prozent? Solche Chancen versprechen Bitcoins. Die Kryptowährung existiert nur virtuell, als digitale Zeichenfolge in einem Computerprogramm. Der Kauf und Verkauf erfolgt ausschließlich online. Die VR-Bank Bayern Mitte ist nun die erste Bank in Deutschland, die ihren Kunden Informationen zu dieser Kryptowährung anbietet und den Zugang zu dieser Anlageform erleichtert sowie unterstützt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen