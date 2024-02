Ingolstadt

Dirigent Kent Nagano: "Musikunterricht fördert die zerebrale Entwicklung"

Plus Kent Nagano zählt aktuell zu den besten Dirigenten der Welt - und kommt immer wieder zur Unterstützung des Nachwuchs nach Ingolstadt. Im Interview verrät er, warum.

Von Johannes Seifert

Sie unterstützen die Audi Jugendchorakademie und arbeiten immer wieder mit diesem jungen Ensemble zusammen. Was schätzen Sie an diesem Chor besonders?



Kent Nagano: Es ist eine große Freude und stets ein Vergnügen, intensiv und eng mit diesen außergewöhnlich talentierten jungen Erwachsenen zusammenzuarbeiten. Die Energie und der Enthusiasmus für qualitative Exzellenz sowie ihr unerschütterliches Engagement, sich den höchsten künstlerischen Herausforderungen zu stellen, sind beeindruckend. Diese jungen Sängerinnen und Sänger repräsentieren unsere nächste Generation. Natürlich dürfen wir Professor Martin Steidlers Vision für das konstant hohe Leistungsniveau des Chores besonders anerkennen.

Es gab und gibt immer wieder herausragende Konzerte, bei denen Sie die jungen Musiker an moderne, zeitgenössische Werke heranführen. Hier arbeiten Sie eben auch sehr erfolgreich mit Prof. Martin Steidler, dem Leiter des Chores, zusammen. Erleben Sie bei den jungen Sängern eine gewisse Offenheit für diese Werke?



Kent Nagano: Sehr sogar. Aber ich würde nicht nur das Wort Offenheit verwenden, sondern auch Ehrgeiz, Ideenreichtum und die Bereitschaft, sich selbst herauszufordern. Als die Audi Jugendchorakademie im vergangenen Jahr in der Carnegie Hall in New York debütierte, nahmen die Akteure nicht nur diese große Herausforderung an, Brahms' Schicksalslied an diesem historisch berühmten Ort aufzuführen, sondern brachten auch eine höchst anspruchsvolle, virtuose Chorsymphonie von außergewöhnlichem Schwierigkeitsgrad zur Uraufführung. Ihre Live-Performance war auf einem so hohen Niveau, dass sie als Aufnahmequalität eingestuft wurde. Die CD erscheint Ende 2024.

