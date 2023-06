Donauschwimmen: In Ingolstadt geht es einen Kilometer stromabwärts

Am 1. Juli findet in Ingolstadt das traditionelle Donauschwimmen statt. Das Wasser der Donau wird dabei wohl recht warm sein.

Am Samstag, 1. Juli, findet in Ingolstadt das traditionelle Donauschwimmen statt. Gestartet wird um 11 Uhr am alten Messpegelhaus an der Luitpoldstraße. Das Ziel ist nach einem Kilometer flussabwärts an der Donaubühne.

Ziel des Donauschwimmens in Ingolstadt ist die Donaubühne am Klenzepark

Die Wasserwacht Ingolstadt begleitet die Schwimmerinnen und Schwimmer, außerdem wird empfohlen, wegen des steinigen Ufers Badeschuhe zu tragen. Wer ohne Schwimmbeutel unterwegs ist, kann einen Rucksack mit Kleidungsstücken und Handtuch zum Zielpunkt transportieren lassen. Dort erwarten die Johanniter mit ihrem Imbisswagen hungrige Schwimmerinnen und Schwimmer, heißt es vonseiten des Veranstalters, der Stabsstelle Klima, Biodiversität und Donau der Stadt Ingolstadt. Das Donauschwimmen findet im Rahmen des Internationalen Donautages statt. (AZ)