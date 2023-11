Rätselhafter Fall um tote Doppelgängerin: Prozessauftakt im Januar

Im Sommer 2022 wurde eine 23-Jährige erstochen. Beteiligt gewesen sein soll eine Frau, die ihr zum Verwechseln ähnlich sieht. Im Januar startet der Prozess in Ingolstadt.

Der Fall ist genauso mysteriös wie brutal. Eine Frau und deren Bekannter sollen im August des vergangenen Jahres eine 23-Jährige brutal erstochen haben und das aus nur einem Grund: Die 23-Jährige aus Eppingen in Baden-Württemberg sah der Angeklagten zum Verwechseln ähnlich. Im Januar beginnt nun der Prozess im sogenannten Doppelgängerinnen-Fall. Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt wirft den beiden Angeklagten Mord vor. Angesetzt sind 28 Verhandlungstage.

10 Bilder Tötungsdelikt mit Doppelgängerin: Bilder von der Suche nach der Tatwaffe Foto: Dorothee Pfaffel

Wenn stimmt, wovon die Staatsanwaltschaft ausgeht, dann steckt hinter dem Mord ein perfider Plan. Die Angeklagte wollte demnach wegen eines Streits innerhalb der Familie untertauchen und dazu ihren Tod vortäuschen. In den sozialen Medien hielt sie Ausschau nach Frauen, die ihr ähnlich sahen. Unter einem Vorwand lockten sie und ihr Bekannter das spätere Opfer in Eppingen ins Auto und erstachen sie nur wenig weiter in einem Waldstück mit 56 Messerstechen.

Die Eltern entdeckten in Ingolstadt die tote Doppelgängerin im Auto

Dann fuhren sie weiter nach Ingolstadt, stellten das Auto dort ab und auf den ersten Moment schien der Plan auch aufzugehen. Denn als ihre Eltern das Auto an der Peisserstraße entdeckten und darin die tote Frau sahen, gingen sie davon aus, dass ihre Tochter umgebracht worden sei. Erst die Obduktion der 23-Jährigen brachte Klarheit. Damit war aus dem vermeintlichen Opfer eine Verdächtige geworden.

Schon einen Monat vor der Tat soll die Angeklagte versucht haben, einen Auftragskiller für ihren ehemaligen Schwager anzuheuern. Aber dieser Plan misslang genauso wie das Vorhaben des Mit-Angeklagten. Der wollte laut Staatsanwaltschaft im Gefängnis einem Mithäftling Geld zahlen, damit der Zeugen, die im Prozess aussagen sollen, tötet.

Prozessauftakt ist am 16. Januar um 9.15 Uhr am Landgericht in Ingolstadt. Das Urteil soll vier Monate später, am 7. Mai 2024, gesprochen werden.

