Doppelgängerinnen-Mord: Wenn der Gerichtsprozess zum Casting wird

Nadelstreifenanzug, Hemd, Krawatte. Als Rawan N. in den Zeugenstand tritt, sieht er aus wie aus dem Ei gepellt. Der 25-Jährige soll am Landgericht Ingolstadt von seiner Ex-Frau erzählen. Von der Frau, die die Hauptangeklagte im sogenannten Doppelgängerinnen-Mordprozess ist. Von Schahraban K., der die Staatsanwaltschaft den perfiden Plan vorwirft, über Social Media nach einer jungen Frau gesucht zu haben, die ihr so ähnlich sah, dass sie hoffte, durch deren Ermordung ihren eigenen Tod vortäuschen und ein neues Leben beginnen zu können. Rawan N. kommt eine bedeutende Rolle zu. Seine Aussage soll dem Schwurgericht dabei helfen, sich ein Bild von der Angeklagten zu machen. Doch dann steht plötzlich die Glaubwürdigkeit des Zeugen infrage. Wie sich herausstellt, hat er gegen Geld und die Aussicht auf ein Millionenpublikum einen Exklusivvertrag mit einer Produktionsfirma unterschrieben, die den spektakulären Mordfall für den Streaming-Riesen Amazon Prime verfilmen will. Inzwischen hat nicht nur Rawan N. ein solches Angebot erhalten. Eine zweite Firma, die voraussichtlich mit dem Prime-Konkurrenten Netflix zusammenarbeiten wird, wirbt ebenfalls offensiv um geeignete Protagonisten. Und das alles in einem laufenden Verfahren.

