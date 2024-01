Ingolstadt

25.01.2024

Doppelgängerinnen-Mord: Wer sind die Männer, die Schahraban K. verteidigen?

Plus Die Angeklagte im Doppelgängerinnen-Mordprozess wird von True-Crime-Podcaster Alexander Stevens vertreten. Er und einer seiner Kollegen sprechen auf Social Media über den Fall.

Von Dorothee Pfaffel

Gleich vier Rechtsanwälte verteidigen Schahraban K., die 24-Jährige, die sich derzeit wegen Mordes an ihrer Doppelgängerin vor dem Landgericht Ingolstadt verantworten muss. Zwei von ihnen sind Pflichtverteidiger, das heißt, sie wurden der Beschuldigten durch das Gericht beigeordnet. Die anderen beiden dürfte die Frau zusätzlich engagiert haben, um vor den drei Berufsrichtern und zwei Schöffen bestmöglich vertreten zu werden. Außerdem sitzen ihr zwei Staatsanwältinnen und ein Nebenkläger gegenüber. Einer ihrer Wahlverteidiger ist Alexander Stevens, True-Crime-Podcaster, Autor und ehemaliger Schauspieler. Der 42-Jährige hat nun gemeinsam mit Johannes Makepeace - er ist einer der Pflichtverteidiger - erstmals ausführlich auf Social Media über den Fall gesprochen.

Im Gerichtssaal tragen beide Anwälte schwarze Roben, darunter Anzüge und weiße Krawatten, wie es früher die strenge Gerichtsordnung vorschrieb. Heutzutage sind die weißen Krawatten nicht mehr Pflicht, doch sie wirken elegant und wecken Assoziationen von Unschuld und Reinheit. In ihrem Instagram-Video geben sich Stevens und Makepeace leger in Pullovern, genauso locker sprechen sie über ihr aktuelles Mandat, das weltweit in den Schlagzeilen ist. Fünf Streamingdienste habe er zudem im Gerichtssaal gezählt, sagt Stevens im Video. Ein Fall also, der zu dem medienaffinen Anwalt passt, der zuletzt den Sänger Gil Ofarim wegen falscher Verdächtigung vertreten hat.

