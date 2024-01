Ingolstadt

vor 50 Min.

Doppelgängerinnen-Mordprozess beginnt bald: Das ist zum Auftakt zu erwarten

In Ingolstadt wurde im August 2022 eine Frauenleiche in einem Auto gefunden. Danach fand am Fundort in der Peisserstraße eine Trauerfeier statt.

Von Dorothee Pfaffel Artikel anhören Shape

Das Verfahren am Ingolstädter Landgericht im Doppelgängerinnen-Mordfall beginnt am Dienstag. Es wird mit Spannung erwartet. Aber was passiert überhaupt am ersten Verhandlungstag?

Am Dienstag, 16. Januar, um 9.15 Uhr geht es los: Dann beginnt die Hauptverhandlung im Doppelgängerinnen-Mordprozess vor dem Schwurgericht des Landgerichts Ingolstadt. Das Verfahren in dem grausamen Mordfall vom 16. August 2022 wird mit Spannung erwartet. Zwei Menschen - eine 24-jährige Deutsch-Irakerin und ein Gleichaltriger aus dem Kosovo - sitzen auf der Anklagebank. Was passiert an diesem Tag? Das Medieninteresse ist groß. Vertreter der Medien mussten sich deshalb vorab akkreditieren, 28 Plätze sind für sie im Gerichtssaal vorgesehen. Eine halbe Stunde vor Beginn der Verhandlung dürfen sie in den Saal. Auch die restliche Öffentlichkeit ist zugelassen. Für sie gibt es ebenfalls eine begrenzte Anzahl an Plätzen. Wer zuerst da ist, wird eingelassen. Konrad Kliegl ist der Vorsitzende Richter bei dem Mordprozess am Landgericht Ingolstadt Um 9.15 Uhr wird der Vorsitzende Richter Konrad Kliegl die Verhandlung eröffnen. Danach darf nicht mehr fotografiert und gefilmt werden. Neben den Richtern und den Schöffen ist eine Protokollantin im Saal, die den Prozess mitprotokolliert. Außerdem sind die beiden Angeklagten mit ihren Verteidigern anwesend. Voraussichtlich gibt es auch einen Nebenkläger, den Vater der getöteten 23-Jährigen, der mit seinem Anwalt da sein wird. 10 Bilder Tötungsdelikt mit Doppelgängerin: Bilder von der Suche nach der Tatwaffe Foto: Dorothee Pfaffel Der zuständige Staatsanwalt wird die Anklageschrift verlesen, in der den Angeklagten der Tatvorwurf dargelegt wird. Sie sollen eine junge Frau mit 56 Messerstichen getötet haben. Ihre Leiche wurde in der Peisserstraße in Ingolstadt in einem Auto gefunden. Als Tatmotiv wird angenommen, dass die Angeklagte ihren eigenen Tod vortäuschen und untertauchen wollte. Dies gilt es innerhalb von aktuell 28 geplanten Verhandlungstagen für die Staatsanwaltschaft zu beweisen. Oder eben nicht. Doppelgängerinnen-Verfahren: Es ist unklar, ob Angeklagte sich äußern Nach der Verlesung der Anklage haben die Beschuldigten die Möglichkeit, sich selbst zur Sache zu äußern. Bisher haben sie das nicht getan. Ob dies passieren wird, ist unklar. Außerdem können die Verteidiger für ihre Mandanten eine Erklärung abgeben. Oder alle schweigen zur Sache. Die Rechtsanwälte haben auch die Möglichkeit, Anträge zu stellen. Zeugen sind für den ersten Verhandlungstag nicht geladen. Lesen Sie dazu auch Interview Plus Dieser Anwalt verteidigt den Angeklagten im Doppelgängerinnen-Mordfall

Ingolstadt Doppelgängerinnen-Mordfall: Was wir vor Prozessbeginn wissen

Ingolstadt Plus Mordfall um tote Doppelgängerin: Prozess beginnt wohl im Januar Danach geht es am Montag, 22. Januar, weiter.

Themen folgen