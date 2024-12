Ingolstadt Doppelgängerinnen-Mordprozess: Was wir vor der Urteilsverkündung wissen – und was nicht

Am Donnerstag fällt das Urteil im aufsehenerregenden Doppelgängerinnen-Mordprozess am Landgericht Ingolstadt. Was ist zu Tat, Motiven und möglichen Strafen bekannt?