Doppelgängerinnen-Mordprozess: Ist Schahraban K. unschuldig?

Die Angeklagte im Doppelgängerinnen-Verfahren hat ihre Version der Tat am Landgericht Ingolstadt vorgetragen. Darin belastet sie ihren Mitangeklagten schwer.

Mit leiser Stimme beginnt sie zu lesen. Die langen, lockigen, braunen Haare fallen ihr ins Gesicht. Den Blick hat sie auf das Papier gerichtet, das vor ihr auf dem schmalen Tisch der Anklagebank im Sitzungssaal des Landgerichts Ingolstadt liegt. Schahraban K. will ihre Version der Tat schildern, die als "Doppelgängerinnen-Mord" Schlagzeilen gemacht hat. Am 16. August 2022 soll die heute 24-Jährige gemeinsam mit dem Mitangeklagten Sheqir K. die 23-jährige Khadidja O. mit 56 Messerstichen getötet haben, weil sie ihr zum Verwechseln ähnlich sah. Danach wollte Schahraban K. untertauchen und ein neues Leben beginnen. Um eine geeignete Doppelgängerin zu finden, soll sie gezielt junge Frauen auf Social Media kontaktiert haben. So lautet der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Schahraban K.'s Version der Geschichte ist eine andere.

Die Deutsch-Irakerin ist nicht nur wegen Mordes, sondern auch wegen versuchter Anstiftung zum Mord angeklagt. Zuerst erzählt sie, wie es dazu gekommen sei. Im Frühjahr 2022 freundete sie sich demnach mit einem Mann namens Volkan A. an. Als sie ihm offenbarte, dass ihr Schwager ihren Mann überredet habe, sie zur Abtreibung ihres Kindes zu zwingen, und dass jener Schwager ihr auch sonst "das Leben zur Hölle" mache, habe Volkan A. ihr angeboten: "Wenn du willst, kann ich den Typen für dich auspusten wie eine Kerze." Zunächst habe sie abgelehnt, sagt Schahraban K. Schließlich habe sie aber doch eingewilligt und Volkan A. 5000 Euro gegeben. Er führte die Tat aber nie aus.

Shegir K. soll die Doppelgängerin allein auf einem Supermarktplatz getötet haben

Dann kommt sie in ihrer Aussage zu jenem 16. August. Sheqir K. habe ihr aufgetragen, einen Kanister mit Benzin vollzutanken und ihn abzuholen. Warum, habe sie nicht gewusst. Sie sollte Richtung Nürnberg fahren, schließlich hielten sie in einer "kleineren Ortschaft" nahe Heilbronn. Dort sei ein "Mädchen" ins Auto gestiegen, das mit Sheqir K. "sehr vertraut" gewirkt habe. Sie seien losgefahren, hätten aber bald in einem Waldstück Halt gemacht, weil der Kosovare habe pinkeln müssen. Nach einer Raucherpause habe sie wieder ins Auto einsteigen wollen, sagt Schahraban K. Da habe Sheqir K. mit einem Schlagring auf das Mädchen eingeschlagen. "Ich glaube, gegen Augen oder Stirn und Kopf."

Sie sei geschockt gewesen und habe geschrien. Sheqir K. habe sie gepackt und ins Auto gesetzt, das "Mädchen" Khadidja O. habe er auf die Rückbank gelegt. Das nächste Mal hätten sie auf einem Supermarktparkplatz gestoppt. Was Sheqir K. dort genau mit der jungen Frau gemacht habe, habe sie nicht gesehen - nur dass er ein Messer in der Hand hatte und voller Blut war. All das liest Schahraban K. vor. Sie habe Angst gehabt, dass er auch sie umbringe. Doch zurück in Ingolstadt sei es ihr gelungen zu fliehen.

