Doppelgängerinnen-Mordprozess: Schon wieder schlampig ermittelt?

Es ist Tag 44 im sogenannten Doppelgängerinnen-Mordprozess am Landgericht Ingolstadt und eigentlich werden am Nachmittag die Plädoyers der Staatsanwaltschaft und der Nebenklage erwartet. Doch nun gibt es erst einmal eine Überraschung. Der Vorsitzende Richter hatte eine Untersuchung der Briefchen, die im Mercedes der Angeklagten gefunden worden waren, angeordnet hinsichtlich DNA-Spuren und Fingerabdrücke. Das erste Problem, das sich aber jetzt herausstellt: So viele Menschen bei den Ermittlungsbehörden beziehungsweise der Justiz haben die Briefchen ohne Handschuhe angefasst, dass die DNA-Spuren vermutlich unbrauchbar gewesen wären. Problem Nummer zwei: Die Polizei hat entgegen der Anordnung des Richters entschieden, die Briefchen nur auf Fingerabdrücke zu prüfen und sich die DNA-Analyse zu sparen.

Dorothee Pfaffel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sheqir K. Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ingolstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis