Ingolstadt

vor 36 Min.

Doppelgängerinnen-Mordprozess: Was ist Sheqir K. für ein Mensch?

Plus An Tag 20 im Doppelgängerinnen-Mordprozess am Landgericht Ingolstadt sagen zwei junge Frauen aus, die den Angeklagten kennen. Dieses Bild zeichnen sie von dem 25-Jährigen.

Von Dorothee Pfaffel

Seit 20 Tagen läuft der sogenannte Doppelgängerinnen-Mordprozess am Landgericht Ingolstadt inzwischen. Nach wie vor ist vieles unklar. An diesem Tag sagen unter anderem eine Ex-Freundin des Angeklagten Sheqir K. aus und eine junge Frau, mit der er sich gerade in der "Kennenlernphase" befand, als der Mord an Khadidja O. geschah. Wie werden die Frauen den Mann bescheiben, der im August 2022 eine 23-Jährige mit mehr als 50 Messerstichen getötet haben soll?

Was die jungen Frauen erzählen, will alles nicht so recht passen zu dem Bild, das die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage von Sheqir K. zeichnet. Ein Mann, der eine Frau zuerst mit einem Schlagring niederschlägt und sie dann bestialisch ersticht, muss doch vorher aufgefallen sein. Er muss doch durch und durch ein schlechter Mensch sein? Oder etwas nicht? Vor Gericht passen Schein und Realität oft nicht zusammen. Es steht allerdings auch noch nicht fest, ob Sheqir K. wirklich der Mörder von Khadidja O. ist. In diesem Prozess werden auf diesen noch viele weitere Verhandlungstage folgen. Der Vorsitzende Richter Konrad Kliegl kündigte vergangene Woche bereits an, dass alle Prozessbeteiligten sich Termine bis Weihnachten in ihren Kalendern freihalten sollen - bislang ist der Prozess bis Anfang August terminiert.

