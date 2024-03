Ingolstadt

Doppelgängerinnen-Mordprozess: Was sagen Ermittler aus Heilbronn?

Plus Am Landgericht Ingolstadt wird der Doppelgängerinnen-Mordprozess verhandelt. Der Tatort soll nahe Heilbronn gelegen haben. Nun äußern sich die dortigen Ermittler.

Es ist Tag 15 im sogenannten Doppelgängerinnen-Mordprozess am Landgericht Ingolstadt. An diesem Tag sagen die Ermittler aus Heilbronn aus. Die getötete Khadidja O. wohnte in Eppingen, eine Stadt mit knapp 22.000 Einwohnern 22 Kilometer westlich von Heilbronn. Dort sollen die Angeklagten Schahraban K. und Shekir K. die 23-Jährige vor dem Mord abgeholt haben. Der Tatort soll in einem Waldstück namens Stockach liegen, auf dem Weg zur A 6. Ein zweites Mal sollen die Angeklagten am Parkplatz einer Supermarktkette bei Bad Rappenau angehalten haben. Was ist an den Orten passiert? Und wie sind die Ermittler vorgegangen?

Der erste Polizeibeamte, der in den Zeugenstand tritt, hat die Spurensicherung in Khadidja O.'s Wohnung durchgeführt. Dazu werden Lichtbilder gezeigt, die der Beamte beschreibt. Die Wohnung sei unordentlich gewesen. Kleidungsstücke hätten herumgelegen, auch Gegenstände. In der Küche standen Pfannen mit Essensresten. Spuren eines Einbruchs habe man nicht gefunden, sagt der Polizist der Heilbronner Kriminalpolizei. Was verwundert: Die beste Freundin der Getöteten hatte an einem früheren Verhandlungstag erzählt, Khadidja O. sei recht ordentlich gewesen.

