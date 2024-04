Ingolstadt

10:25 Uhr

Doppelgängerinnen-Mordprozess: So wurde die Pistole gefunden

Plus Im Doppelgängerinnen-Mordprozess in Ingolstadt dreht sich an diesem Tag alles um Spuren. Werden sie mehr Klarheit in den undurchsichtigen Fall bringen?

Von Dorothee Pfaffel

Spurensicherung und DNA-Gutachten stehen am 23. Tag im sogenannten Doppelgängerinnen-Mordprozess von Ingolstadt auf dem Programm. Der Tag dürfte spannend werden: Wird sich klären, warum erst mehr als eineinhalb Jahre nach der Tat im Mercedes der Angeklagten eine Schreckschusswaffe gefunden wurde? Und werden DNA-Spuren, die Menschen eindeutig zuzuordnen sind, die Angeklagten überführen?

Doppelgängerinnen-Mordprozess: Kanister und Tüten lagen in Schahraban K.s Mercedes

Als erstes sagt der Polizeibeamte der Kriminalpolizei Ingolstadt aus, der hauptsächlich für die kriminaltechnischen Spuren verantwortlich war. Detailliert schildert er, wie die einzelnen Spuren gesichert wurden - zuerst am Fundort der Leiche in der Peisserstraße, dann wurde das Auto der Angeklagten abgeschleppt und in eine Halle des Polizeipräsidiums Ingolstadt gebracht. Dort hat der Polizeibeamte am 17. und 18. August 2022 zusammen mit einer Kollegin die meisten Spuren gesichert und den Mercedes durchsucht. Auch den Kofferraum, in dem erst im Februar 2024 eine täuschend echt aussehende Pistole entdeckt wurde, als die Beamten wegen eines Hinweises in der Hauptverhandlung nach einem Ortungsgerät suchten.

