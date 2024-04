Ingolstadt

Doppelgängerinnen-Mordprozess: Was sagt der „Auftragskiller“?

Plus Im Doppelgängerinnen-Mordprozesses am Landgericht Ingolstadt ist der Mann als Zeuge geladen, den die Angeklagte Schahraban K. engagiert haben soll, ihren Schwager zu töten.

Nicht nur um Mord, sondern auch um versuchten Mord geht es im sogenannten Doppelgängerinnen-Mordprozess am Landgericht Ingolstadt. Die Staatsanwaltschaft wirft der Angeklagten Schahraban K. vor, im Juli 2022, also etwa drei bis vier Wochen vor dem Tod von Khadidja O., ihren Bekannten Volkan A. gefragt zu haben, ob er für sie ihren Schwager umbringt. Denn dieser soll der Versöhnung mit ihrem Mann Rawan N. im Weg gestanden haben. Sie soll Volkan A. dafür 5000 Euro gegeben haben. Weitere 5000 Euro hätte er erhalten, sobald der Auftrag erledigt sei. Was wird der „Auftragskiller“ nun über Schahraban K. erzählen?

In ihrer Einlassung am Anfang des Prozesses hat die Angeklagte angegeben, sie hätte Volkan A. nicht gefragt, sondern dieser habe ihr angeboten, den unliebsamen Schwager für sie zu beseitigen. Irgendwann hätte sie zugestimmt. Später – Volkan A. hatte seinen Auftrag noch nicht ausgeführt – habe sie aber zu ihm gesagt, sie habe es sich anders überlegt, er solle den Schwager nicht mehr töten.

