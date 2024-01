Drei Einbrüche in zwei Tagen

In Ingolstadt hat es gleich drei Einbrüche innerhalb von zwei Tagen gegeben. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

In Ingolstadt haben sich am Dienstag zwei Einbrüche ereignet. Kurz davor gab es bereits einen Einbruch in Zuchering. Die Kriminalpolizei Ingolstadt führt die Ermittlungen und bittet um Hinweise.

Im ersten Fall drangen bislang unbekannte Täter am Dienstag in der Zeit zwischen 13.20 Uhr und 22.05 Uhr durch Einschlagen der Terrassentür in ein Doppelhaus in der Peisserstraße ein. Ersten Erkenntnissen zufolge wird der Wert der Beute mit einem einstelligen Eurobetrag beziffert, berichtet die Polizei. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

Im zweiten Fall versuchten sich die unbekannten Täter am Dienstag zwischen 17.45 Uhr und 18 Uhr, ebenfalls durch Einschlagen der Balkontüre, Zutritt zu der Wohnung eines Mehrfamilienhauses Am Nordbahnhof zu verschaffen.

Die Bewohner, die sich zur Tatzeit in der Wohnung aufhielten, vernahmen ein lautes Geräusch, das sie jedoch nicht zuordnen konnten. Als der 39-jährige Geschädigte kurze Zeit später das Balkonzimmer betrat, stellte er die eingeschlagene Scheibe fest und verständigte umgehend die Polizei. Aktuell ist keine Beute bekannt.

Polizei: Auch in Zuchering gabe es einen Einbruch

Schon in der Nacht von Sonntag auf Montag drangen unbekannte Täter gewaltsam in die Sportgaststätte des SV Zuchering ein. Gegen 4 Uhr verschafften sich die Einbrecher durch das Einschlagen einer Fensterscheibe Zugang zu dem Gebäude am Seeweg und durchsuchten die Gaststätte nach Diebesgut. Auch ein dort aufgestellter Zigarettenautomat wurde gewaltsam geöffnet und dabei erheblich beschädigt, teilt die Polizei mit. Die Höhe des Beute- und Sachschadens ist hier derzeit noch unklar.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet in allen Fällen eventuelle Zeugen, auffällige Beobachtungen unter der Telefonnummer 0841/93430 zu melden. (AZ)

