Drei Frauen sollen in eine Wohnung in Ingolstadt eingebrochen sein

Am Montag waren aus einer Wohnung in Ingolstadt Geld und Schmuck gestohlen worden. Jetzt sucht die Polizei nach drei verdächtigen Frauen.

Am vergangenen Montag war in eine Wohnung in der Ingolstädter Peisserstraße eingebrochen worden. Jetzt hat die Polizei einen Verdacht: Bei den Einbrechern soll es sich um drei unbekannte Frauen handeln. Die Täterinnen hatten in der Wohnung Schmuck und Bargeld erbeutet.

Die drei verdächtigen Frauen hatten sich in dem Mehrfamilienhaus in Ingolstadt aufgehalten

Nach ersten Ermittlungen der Kripo hatten sich am selben Tag drei ortsfremde Frauen in dem Mehrfamilienhaus aufgehalten. Offenbar stiegen sie danach in ein in der Nähe wartendes, schwarzes Auto mit silberner Dachreling ein, bei dem es sich möglicherweise um einen Kombi der Marke VW handeln könnte. Die drei Verdächtigen hatten ihre Köpfe mit Tüchern oder Schals bedeckt. Eine der Frauen trug offene Sandalen, die beiden anderen waren mit Sportschuhen bekleidet. Auffällig war laut Polizei vor allem ein weißes Pflaster, das bei einer der Frauen über der linken Augenbraue klebte.

Wer Hinweise zum Auto oder zur Identität der Frauen geben kann, soll sich bei der Kripo Ingolstadt unter der Nummer 0841/9343-0 melden. (AZ)