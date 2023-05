Drei Jahre OB: Christian Scharpf zieht Halbzeit-Bilanz

2020 wurde Christian Scharpf zum Oberbürgermeister gewählt. Wie er ein Theater im Kaufhof findet und wie die Zusammenarbeit mit Neuburg-Schrobenhausen läuft.

Als Sie als SPD-Kandidat und jemand, der bislang nicht in der Ingolstädter Kommunalpolitik aktiv war, zum Oberbürgermeister gewählt wurden, haben sich viele gefragt: "Wie konnte das passieren?" Welche Erklärung haben Sie nach drei Jahren dafür?



Christian Scharpf: Die Zeit war reif in Ingolstadt. Die politischen Umstände waren auch danach. Lehmann-Affäre, strafrechtliche Verurteilung, dieser ganze Komplex war natürlich schon ein Einschnitt in der Stadtpolitik. Letztlich hat auch der Stil der früheren Stadtführung eine Rolle gespielt. Ich bin angetreten als OB für alle, für eine Stadtpolitik im Dialog mit den Bürgern – das hat offenbar den Nerv getroffen. Die andere Seite war, dass ich mit Rathauserfahrung aus München als Alternative für die Menschen offenbar überzeugend war.

Kritiker werfen Ihnen vor, dass Sie selbst bislang keine Leuchtturmprojekte vorzuweisen haben. Wenn Sie etwas einweihen wie zum Beispiel das digitale Gründerzentrum Brigk, dann habe das alles Ihr Vorgänger angestoßen.



Christian Scharpf: Ich glaube, eine Stadt muss man als Ganzes begreifen. Eine Stadt entwickelt sich nicht nur weiter mit einzelnen Leuchtturmprojekten. Wir hatten im vergangenen Jahr ein Rekordeinwohnerwachstum, wir sind jetzt bei fast 143.000 Menschen, die bei uns leben. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man alle Lebensbereiche weiterentwickelt. Zuvorderst steht natürlich der Bildungsbereich, die Schulen, die Kitas. In den vergangenen drei Jahren sind 600 Millionen Euro dafür ausgegeben worden. Dann das bezahlbare Wohnen, die Gesundheitspolitik, die Energiepolitik. Es ist entscheidend, dass man die Stadt auf allen Feldern voranbringt, damit sie eine lebens- und liebenswerte Stadt bleibt.

Von vielen Menschen wird Ingolstadt nur als Autostadt gesehen. Wie wollen Sie die Stadt wirtschaftlich breiter aufstellen?



Christian Scharpf: Audi wird immer eine große Rolle spielen, genauso wie die über 100 Zulieferbetriebe. Das Thema Mobilität und deren Entwicklung in der Zukunft wird bei uns von großer Bedeutung bleiben. Wenn ich nur an den IN-Campus denke, mit 60 Hektar, die bereitstehen für Hightech-Unternehmen, nicht nur aus dem Automobilsektor. Aber da Audi die Fläche zusammen mit der Stadt Ingolstadt entwickelt, liegt der Fokus natürlich auf Hightech-Unternehmen im Mobilitätsbereich. Wir versuchen aber auch zur Diversifizierung beizutragen, etwa durch eine Stärkung der Wissenschaft oder der Kultur- und Kreativwirtschaft.

Zur Wirtschaft gehören aber nicht nur die großen Unternehmen, sondern auch der Einzelhandel. Aktuell hat die Innenstadt mit vielen Problemen zu kämpfen. Wie wollen Sie die angehen?



Christian Scharpf: Überall in Deutschland stehen die Innenstädte seit vielen Jahren unter großen Druck. Darunter leidet vor allem der Einzelhandel. Woran die Innenstadt nicht krankt, ist das Wohnen, das ist extrem beliebt, die Einwohnerzahlen in der Altstadt steigen. Auch die Gastronomie läuft gut. Die Entwicklung zeigt aber auch, dass der großflächige Einzelhandel keine Zukunft haben wird. Das hat man ja beim Kaufhof, beim C&A und beim ehemaligen Wagner gesehen. Diesen Wandel wollen wir aktiv begleiten und gestalten. Wir haben einen Innenstadtkümmerer eingesetzt, wir haben eine Leerstandsmanagerin und wir haben einen Eigentümerstammtisch ins Leben gerufen. Die nächste Frage wird sein, ob wir einen Akzent setzen können mit dem ehemaligen Kaufhof-Gebäude. Das wäre natürlich schon ein Riesenschub.

Das Areal steht in der engeren Auswahl für ein Neues Kleines Haus. Wie reizvoll ist für Sie diese Idee?



Christian Scharpf: Ich war zunächst einmal ganz groß begeistert vom Turm Baur am südlichen Donauufer. Es könnte sehr reizvoll sein, den zu überdachen. Je länger ich aber den Kaufhof betrachtet habe und die Synergieeffekte in Sachen Innenstadtbelebung erkenne, desto mehr sehe ich den Kaufhof mindestens gleichauf mit dem Turm Baur, wenn nicht noch eine Nasenspitze voraus. Die Verhandlungen mit dem Eigentümer laufen, er wäre prinzipiell bereit für einen Verkauf.

Wesentlich weiter ist man auf dem Gießereigelände. Dort wird im Juni das Hotel- und Kongresszentrum eingeweiht. Was versprechen Sie sich davon?



Christian Scharpf: Es wird einen Aufschwung für den kompletten Standort Ingolstadt geben. Bei den großen Unternehmen und Veranstaltern, die Kongresse abhalten, ist Ingolstadt jetzt ganz oben gelistet. Wir liegen verkehrsgünstig, es ist ein reizvoller Standort. Da kommen Leute zu uns, die sich sonst vielleicht nie nach Ingolstadt verlaufen hätten. Und die sehen dann, dass wir eine attraktive Stadt sind. Da erwarte ich mir langfristig positive Effekte.

Neben Ihnen sind vor drei Jahren auch die Landräte in der Region – bis auf Peter von der Grün – neu gewählt worden. Wie läuft die Zusammenarbeit?



Christian Scharpf: Das ist wirklich von Anfang an positiv gelaufen, das ist schon fast ein freundschaftliches Verhältnis. Wir treffen uns regelmäßig alle paar Wochen.

Wo sehen Sie in Bezug auf den Kreis Neuburg-Schrobenhausen die größten Chancen zur Zusammenarbeit?



Christian Scharpf: Die THI oder der Bereich des ÖPNV im VGI sind gute Beispiele, auch die Zusammenarbeit mit dem neuen Träger des Neuburger Krankenhauses läuft professionell. Und dann ganz aktuell der Solarpark in Karlshuld. Das ist schon ein Megaprojekt, für das ich auch dankbar bin. Denn so etwas kann man nur unter Nachbarn verwirklichen, weil wir die Flächen überhaupt nicht haben. Das ist eine absolute Win-win-Situation. Das Projekt hilft uns extrem bei der Energiewende.

Gegenwind aus dem Umland gab es, als Ingolstadt im vergangenen Jahr die übertarifliche Bezahlung des Kita-Personals eingeführt hat. Bereuen Sie diese Entscheidung?



Christian Scharpf: Wir mussten den Schritt gehen. Die Bedingungen in der Stadt sind einfach anders als in ländlichen Gebieten. Und er hat tatsächlich etwas gebracht. Wir haben jetzt in Ingolstadt 20 Prozent weniger fehlende Kräfte als noch zuvor. Das war wirklich unsere letzte Patrone, denn Ausbildung und Werbung für das Berufsbild haben wir bereits intensiviert. Gemeinden, die weiter weg sind von Ingolstadt, spüren die Auswirkungen der Prämie wahrscheinlich nicht, denke ich.

Viele können sich das Wohnen in Ingolstadt nicht mehr leisten und weichen auf das Umland aus. Wie wollen Sie in Ingolstadt weiteren Wohnraum schaffen?

Zur Person: Christan Scharpf ist 51 Jahre alt und in Ingolstadt und Gaimersheim aufgewachsen. Nach der Mittleren Reife lernte er Bankkaufmann und legte anschließend sein Abitur an der BOS ab. Nach seinen Jura-Studium arbeitete er in der Verwaltung der Stadt München, unter anderem als persönlicher Mitarbeiter von Christian Ude. Seit 2020 ist er SPD-Oberbürgermeister von Ingolstadt. Scharpf ist verheiratet und hat vier Kinder.