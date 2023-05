Drei junge Autofahrer liefern sich in Ingolstadt ein Rennen

Drei Fahrzeuge beschleunigen an einer Ampel in Ingolstadt stark. Sie fahren ein Rennen gegeneinander. Dumm nur, dass eine Zivilstreife der Polizei alles beobachtet.

Gegen 22 Uhr am Donnerstagabend wurde eine Zivilstreife der Polizeiinspektion Ingolstadt auf der Theodor-Heuss-Brücke von drei hochmotorisierten Autos überholt, die offensichtlich das gleiche Fahrtziel Richtung Friedrichshofen hatten. An der Ampel Richard-Wagner-Straße/Gaimersheimer Straße blieben die 20-, 21- und 25-jährigen Autofahrer mit ihren Fahrzeugen auf der linken Fahrspur eingereiht stehen. Als die Ampel auf Grün schaltete, beschleunigten die beiden vorderen Fahrzeuge so stark wie möglich und fuhren ein Rennen gegeneinander, heißt es im Polizeibericht. Das dritte Auto konnte die beiden einholen, da beide Fahrspuren belegt waren jedoch nicht überholen.

Ingolstadt: Polizei kann Autorennen stoppen

Kurz darauf konnten die Polizeibeamten die Fahrer einer Kontrolle unterzogen und das Rennen stoppen. Es stellte sich heraus, dass an einem Fahrzeug aufgrund einer Standgeräuschüberschreitung die Betriebserlaubnis erloschen war. Dieses wurde zum Zwecke einer technischen Untersuchung sichergestellt. Gegen die aus Ingolstadt und aus dem Landkreis Eichstätt stammenden Männer wurde ein Verfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. (AZ)