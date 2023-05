Drei Personen verletzen sich bei Unfall auf der B16a

Der eine Autofahrer will auf der B16a überholen, der andere abbiegen. Die beiden Fahrzeuge stoßen zusammen. Mehrere Menschen müssen ins Krankenhaus.

Am Montag gegen 21.10 Uhr bewegte sich auf der B16a eine Fahrzeugkolonne in Richtung Menning. Das erste Fahrzeug war ein Auto der Marke Suzuki, das von einem 32-jähringen Großmehringer gefahren wurde. In der Kolonne befand sich ein 44-jähriger Ingolstädter mit seinem Mitsubishi, der mit drei Personen besetzt war.

Unfall auf der B16a: 28.500 Euro Schaden und Verletzte

Wie die Polizei berichtet, scherte der Mitsubishi zum Überholvorgang aus. Zeitgleich wollte der Suzuki nach links in einen Feldweg abbiegen. Laut Zeugenaussagen setzte der Abbieger relativ kurzfristig den Blinker, bremste sein Auto stark ab und begann den Abbiegevorgang. Dadurch kam es zur Kollision zwischen dem überholenden Auto mit der Front in die linke Fahrzeugseite des abbiegenden Autos. Beide Fahrzeuge wurden von der Fahrbahn in den Grünstreifen geschleudert.

Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurden die Insassen des Suzuki verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Beide Autos wurden stark beschädigt und es entstand Sachschaden von rund 28.500 Euro. Die Feuerwehr Großmehring, zwei Rettungsdienstbesatzungen, ein Notarzt und der Einsatzleiter Rettungsdienst waren zur Hilfeleitung und Absicherung an der Unfallstelle. Die Fahrbahn war zur Unfallaufnahme circa eine Stunde gesperrt. (AZ)